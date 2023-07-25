《奧本海默》性愛戲一道具疑褻瀆印度教　印政府譴責：十分沒必要

《奧本海默》由荷李活著名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導，甫上映即獲得全球廣大迴響。然而，電影中一幕性愛場景，卻遭到印度政府官員的強烈抨擊，指責其「嚴重攻擊了印度教」。



這部電影講述「原子彈之父」奧本海默，如何在曼哈頓計畫中研發出原子彈，以及其內在極大的心理矛盾。片中由施利安梅菲（Cillian Murphy）與科倫絲佩芝（Florence Pugh）呈現性愛場景，由於劇中角色在性愛過程中，從書架上拿取《薄伽梵歌》（Bhagavad Gītā）並朗讀其中一段，而引起印度觀眾的抗議。

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因為《薄伽梵歌》是印度教最受尊崇的經典之一。對此，印度政府資訊委員Uday Mahurkar在Twitter上發出聲明，表示在性愛場景中出現印度教經典對於描述一位科學家生平的電影而言「十分沒必要」，並且「直接攻擊了擁有十億教徒的印度教」，要求導演基斯杜化路蘭刪除這個片段。

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Mahurkar還提及荷李活對《古蘭經》和伊斯蘭教的描繪更加有分寸，並希望對待印度教徒也能有相同待遇。而在印度教團體發起多次抗議後，《奧本海默》的發行公司華納兄弟已將相關台詞剪輯下架。

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