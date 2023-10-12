減肥永不嫌晚！韓61歲夫妻試健身 半年練出六舊腹肌實現穿衣自由
撰文：女人我最大
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減肥從幾歲開始都不嫌晚！韓國有一對61歲、56歲夫妻，健身半年練出六塊腹肌簡直回春！
證明只要願意，想要完美身材從幾歲開始都可以！
韓國61歲夫妻健身前後對比，運動使人年輕最佳印證！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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韓國61歲夫妻自律日常
馬上來看看這對韓國夫妻的每日作息表！能在高齡擁有年輕體態，自律生活功不可沒！早上7點起床就開始進行半小時的拉伸運動，7點多吃簡單清爽的營養早餐，食物有烤多士、牛奶、燕麥片、烚蛋和一些新鮮蔬果，不用開火非常方便！白天上班各忙各的，下班就相約去健身房，有氧、重訓、抬腿、練手臂和背部，背好看就是夏天穿無袖好看的秘訣！
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健身起因來自女兒一句話
原本這對夫妻和腹肌毫無關係，就是平凡的60來歲老夫老妻，但韓國健身打卡風氣盛行，女兒就問當時有著啤酒肚的老爸：「爸媽你們要不要試試？」這句話勾起了兩老年輕魂，爸爸曾經是拳擊手、足球員，媽媽則是游泳隊的，後來夫妻倆因為受傷、懷孕生產，與運動脫離關係，現在因女兒一句話，決定再次成為運動好夥伴！
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夫妻一起運動的好處
夫妻一起運動的好處就是，永遠找得到能互相配合的時間，平日一起、假日也一起，他起床你也起床！夫妻倆一週健身5-6次，一次1.5小時，居家也會做瑜珈等簡單的拉伸，或是練練深蹲，一次15下練4次，花花小時間其實並不難！全家也開始吃起健康餐，女兒更說爸媽練出好身材後，穿衣服的品味都變潮了！爸爸以前只敢穿大叔裝，現在都會跑去試年輕人衣服！媽媽以前穿著寬鬆，現在哪件緊身挑哪件！在熟齡年紀迎來了穿衣自由！
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