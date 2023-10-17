Marvel隊長2｜朴敘俊長髮造型毀顏值　韓網民諷：頭髮真係好醜

《Marvel隊長2》將在11月10日上映，這次將會有Marvel隊長、Ms. Marvel和Monica女力合體，昨（16日）官方公布了個角色的個人海報，可見第二個加入Marvel宇宙的南韓演員朴敘俊也有，他所飾演的是「嚴王子」（Prince Yan）。



Marvel官方Twitter昨日公布《Marvel隊長2》各角色的個人海報，除了Marvel隊長、Ms. Marvel、Monica、Nick Fury和Goose外，還有這次新加入的嚴王子。朴敘俊在電影中的造型也算是正式曝光，膚色變得比過去更加小麥色外，更留了飄逸了長髮，仔細一看可以發現眼球的顏色也被設定為褐色。

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朴敘俊的角色海報曝光後，南韓論壇也掀起了熱烈討論，「那個髮型是怎麼回事啊」、「至少是人的樣子」、「的確（至少是人），想想那個全身被漆成藍色的」、「比起預告，朴敘俊角色海報比較好看」、「朴敘俊的頭髮真的有夠醜的，真希望可以換個髮型」。

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