超癲！内地女食生醃大閘蟹入口識郁：仲用鉗夾我　竟是傳統食法？

對於韓國的醬油蟹、醬油蝦，相信大家都不會陌生，不少港人到韓國旅游都會嘗試一番。而近年内地流行將不同的海鮮生腌，不論賴尿蝦、鮑魚、生蠔都在内地掀起一波潮汕生腌，但原來已經發展到將大閘蟹都生腌？



圖片來源：小紅書@Rachel 截圖

近日，有位内地女在社交平台小紅書以「太離譜了，外賣點的生腌大閘蟹夾我」爲題，訴苦自己的一次叫外賣的慘痛經歷，隨即引起廣大網友的討論與震驚，影片中的蟹雖然已經被「斬件」，但其蟹腳在内地女用筷子觸碰幾次後，蟹腳居然「蠢蠢欲動」。

圖片來源：小紅書@Rachel 影片截圖

内地女更表示自己裝盤的時候沒發現那個螃蟹還是活的，但在她咬了一口之後，螃蟹居然「用它的鉗子夾我」，直接嚇到内地女。事件一出便引起廣大網友的震驚與批評，表示其實市面上的生腌醬油蟹是用梭子蟹醃的，而且醃好幾天，「不會是這種大閘蟹醃，還是會動的」。

雖然有不少網友批評商家將屬於河蟹類的大閘蟹生腌，是將食客的健康問題置於腦後，「這店家也太離譜了吧，我一個不吃生醃的，都知道生醃一般都是醃海產品，很少有搞河裡的」，也有一部分網友批評雖然高濃度白酒可以將海鮮的細菌殺死，但必須腌製一定時間，「時間最短你也得過個夜吧，咋還能這麼活呢。你乾脆發顧客活的現啃唄」。

圖片來源：小紅書@Rachel 影片截圖

但原來海鮮都拿來生腌居然是中國遼寧省盤錦市的傳統，在當地連外面的餐廳、烤肉店也會有生腌大閘蟹，「土生土長盤錦人，河蟹、蝦子爬子都醃」、「我家盤錦的傳統，很多人都這麼吃」，但被不少網友爆笑反駁「有些傳統不一定是好的」。其實大閘蟹只能吃熟醉蟹，否則會有肝吸蟲的風險，也有不少網友爆笑表示這個吃下去是嫌自己命太長。

資料來源：小紅書@Rachel