內地女陸羽茶室喊中伏！狠批3宗罪「服務生年紀很大」網民:你搞錯

陸羽茶室向來是名人飯堂，有指若不是熟客更一位難求。不過在外地或內地來的遊客未必認識陸羽茶室，或當一般食店看待。近日就有內地網民在社交平台狠批陸羽茶室質素，裝修古舊又被強行要求點茶，叫的兩個主食也平平無奇，更提點大家要避雷！



截自小紅書

近日一名內地女以「陸羽茶室香港餐廳踩雷」為題在小紅書上發帖文，指早前國慶香港隨意遊，沒做什麼攻略，而中環好多有名的餐廳太多人排隊了，看到「陸羽茶室」沒人排隊就進去。

她說進去後發現店員比顧客還多，「氣氛感覺好像有點不對」，她選了一張靠外廳靠牆的桌子坐下，結果服務員過來說讓他們坐裡面。她指菜單都是用破損軟紙，還包了書皮，第一頁已是四位數菜色，「我就往後翻，最便宜的160港幣」，最後點了兩個價錢較相宜的麵食，「嚐嚐這個自稱把英國女皇都拒之門外的茶室究竟怎麼了」。

樓主說點好單後侍應要求點茶，她表明不想喝，但對方指必須點42/人，相當於茶位費。而她當坐著等餐時發現，除了她們和另一枱像是遊客，其他都像是上了年紀的本地人。「值得一說的他們服務生是年紀都很大的老頭，雖然年齡不是問題，但是他們幾個就一直在你旁邊走來走去」，指侍應一直很近的盯著他們，令他們感到不自在。

最後他們兩個人點了上湯雞球麵、乾炒牛河，但批評味道「一般的不能再一般了」，最後連小費＋茶位埋單總共$488.4，「下次一定要問好小費和茶位」。

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不少網民都留言提點樓主去錯地方，「這是出了名的富豪食堂，是有錢人來随便吃的地方，你不是目標客户當然覺得踩雷啦」、「一般的香港人不會來」，而且也認為樓主點錯了菜，「你點錯了親！要點廣東點心，幾十塊一份」，有網民也解釋香港所有酒楼都要收10%小費和茶位費，但樓主卻感驚訝，「但是這家居然是酒樓？這跟大陸的酒樓规格上有點差别哦」。

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陸羽茶室由馬超萬及李熾南於1933年6月11日創辦，初時在永吉街開業，後來因為業主要收回單位，遂於1976年遷至士丹利街現址。茶室內掛有不少中國字畫墨寶，傢私多用酸枝花梨，櫃台、屏風、吊扇、鐘、花瓶及算盤等都古色古香，也是茶室的特色之一。過去曾流傳1975年英女王訪港，也想要到陸羽茶室品茗，但却以客滿為由將英女王拒之門外。