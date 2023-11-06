彩虹邨重建｜這影帝都是街坊！揭屋邨10大秘聞　尼克遜也打過卡

今日（6日）有消息指，房委會擬於年底公布重建彩虹邨，預計將會分期清拆，涉及11座樓宇，共7,400伙單位受影響。有逾60年樓齡的彩虹邨近年成為不少港青或外地遊客的打卡勝地，大家對彩虹邨的認識又有多少？



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在62年建成的彩虹邨共有8幢20層高長型高座及3幢7層高相連式低座住宅大廈，每座高座大廈每層有40個單位，當中涉及逾7,400個單位，不少網民更熱議這重建消息。這個老香港味道甚濃的舊屋邨除了是打卡勝地外，其實還有許多不為知的小故事。究竟點解叫彩虹邨？當年這屋邨又如何「叱咤一時」？

👇👇👇彩虹邨的10個秘聞👇👇👇

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1.曾經拿過建築獎

1962年建成入伙的彩虹邨，是由巴馬丹拿建築及工程師有限公司設計，憑著其巴浩斯（Bauhaus）風格元素，及其 L 及 T 型大廈組合，1965年曾獲頒香港建築師學會年度最高榮譽「銀牌獎」。而該邨開幕牌匾便掛有該獎牌，上面更寫有巴馬丹拿的Ian J. Campbell及Dick N. Pang。

2.彩虹邨名字由來

據說60年代彩虹只是青蔥農地，背向獅子山和飛鵝山，面向啟德機場和維港，雨後海面折射陽光，便會浮現出又大又圓的彩虹而命名。彩虹邨在興建時曾經稱為彩虹新村，而彩虹港鐵站又因彩虹邨而得名。

3.外牆由七彩變五色

1994 年起，外牆被髹上紅、橙、黃、綠、青、藍、紫 7 種不同深淺的顏色，期間曾因脫色而翻新過。雖然 2014 年重刷顏色後由 7 色 減至 紫、藍、綠、黃、橙 5 色，但仍相當有特色，漸漸變成遊客和港人的打卡勝地。

4.邨內路名都是彩色

彩虹邨內七條道路均以慣稱彩虹七色（紅、橙、黃、綠、青、藍、紫）作首字，紅梅路、橙花路、黃菊路、綠柳路、青楊路、藍鐘路、紫葳路。

5.多位名人來訪

屋邨早期有不少外國官員來港探訪，包括前美國副總統尼克遜（1964年）、英國瑪嘉烈公主（1966年）、英國雅麗珊郡主伉儷（1980年）及港督麥理浩等，而尼克遜到訪時更加與居民打羽毛球。

房屋署圖片

6.多位名人主客

彩虹邨有60年歷史，當中也出過不少名人，包括2023年7月離世的阿一鮑魚楊貫一師傅、前財經事務及庫務局局長陳家強、名嘴鄭經瀚、藝人郭峰和謝君豪等都曾是屋邨居民。

7.香港打卡勝地

近年彩虹邨成了不少遊客、港人的打卡勝地，連韓國偶像組合SEVENTEEN 、LOONA ，以及韓國綜藝節目《窮遊豪華團》也慕名而至，曾經來這裡取景。不過也有遊客來到跟網上相片的效果有出入，認為「吹大咗」。

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8.多間古舊「名店」

邨內不少小店都歷史悠久，例如單看牌匾已感受到歷史的「金碧酒家」和「李應記鐘錶行」、充滿老舊港式快餐店格局「愛群快餐店」、還有舊式理髮店「華麗理髮公司」，連MIRROR首支英語派台歌《Rumours》的MV都有前來取景的。

9.籌款數目超多屋邨

根據東華三院網頁，彩虹邨也曾被讚頌為「慈善屋邨」。而邨內始祖的金碧酒家老闆秋叔（已離世）早統籌過多年《歡樂滿東華》的屋邨籌款，而成為多屆冠軍王。

10.全港低收入屋邨

不過隨著屋邨人口老化，彩虹邨也漸變低收入人口屋邨。有中學生的地理課本就曾把「彩虹邨」列為低收入住宅區，跟「油麻地和深水埗等舊市區」齊名。