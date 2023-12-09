超多人做錯！皮膚科醫生揭「九大洗臉壞習慣」你中咗幾多個？

撰文：ETtoday
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洗臉清潔是擁有好肌膚的關鍵第一步，清潔沒做好，擦再多保養品都白費，但別小看洗臉，或許有些地方你一直以來都做錯，長期下來小心冒痘、起皮脫屑樣樣來，讓皮膚越來越糟！

台灣皮膚科醫生劉秀麗就在小紅書上指出，9個超多人都做錯的洗臉NG行為，看看你中了幾個？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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超多人都在犯的洗臉錯誤行為有這些：

NG 1：不先洗手就直接洗臉

NG 2：臉部乾燥的狀態下直接洗臉

NG 3：洗面乳沒有起泡就直接上臉揉搓

NG 4：怕洗不乾淨就洗好幾遍

NG 5：冷熱水交替洗臉

NG 6：一出油就想洗臉，一天洗好幾次臉

NG 7：覺得洗越久越乾淨

NG 8：覺得洗不乾淨時就用磨砂膏、去角質來「深層清潔」

NG 9：洗完臉後放著讓它風乾，過很久才塗保養品

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正確洗臉步驟要注意以下5件事。

Step 1：洗臉前先洗手

手上有很多細菌，洗臉前最好先洗手，如果手沒有特別髒，用流動的溫水清洗就夠了，比較髒的話可以再用洗手乳清洗一下。

Step 2：用清水打濕臉部

先用清水打濕肌膚，能幫助減輕肌膚負擔。若是有時間的話，還可以在用洗面乳之前，先用熱毛巾敷一下臉，幫助肌膚放鬆軟化角質及表面油脂。洗臉的水溫也要注意，不要用太燙或太冷的水，更不要冷熱水交替用，會刺激肌膚，容易讓肌膚變得敏感，醫生建議最好使用接近體溫約34～38度的「無感水溫」。

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Stpe 3：挑選合適的洗面乳並充分起泡

洗面乳要根據自己膚質挑選合適的產品，如果不是出油旺盛的油性肌，建議選用溫和的胺基酸洗面乳。有個簡單判斷潔顏產品是否適合自己膚質的方法，洗完臉後若肌膚感到緊繃乾澀，表示清潔力過強建議更換更溫和的產品。

將合適的潔顏產品擠到手上，加水搓揉起泡，不要直接塗上臉再去搓泡沫，這樣容易讓局部肌膚接觸到過多的清潔品，造成過度清潔、刺激肌膚，且不好讓洗面乳充分起泡，也不容易沖洗乾淨。

Step 4：用泡沫清洗肌膚別超過1分鐘

充分起泡後，從油脂分泌較多的T字部位開始洗臉，再帶到額頭、兩頰，由裡向外輕柔打圈，髮際線、下巴這些容易遺漏的地方也別忘記。要注意的是，別為了想洗乾淨就洗太久，停留太久會讓清潔產品可能產生的刺激性比較高，最好1分鐘內就洗掉。

Step 5：洗臉後儘快擦上保養品

用手捧水充分清洗臉上泡沫，洗完後用毛巾或洗臉巾輕輕壓掉臉上剩餘水分，接著儘快塗上保養品，千萬不要等到臉完全乾透才去擦，這樣會加劇肌膚的乾燥，甚至脫屑起皮。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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