護膚｜牛奶洗臉可以美白？勿聽信偏方皮膚醫生4招秘訣助改善膚質

俗話說「一白遮三醜」，許多人追求肌膚美白，甚至網傳「天天以牛奶洗臉，可以達到使肌膚亮白功效。」



對此，台灣食藥署表示，並無實驗證明此為事實，以食品來洗臉，無法改善膚質，網路傳言別輕易嘗試，以免造成傷害。

如何做好美白保養？（按圖看清👇👇👇）

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日常保養做到位 想美白可慎選產品

民眾該如何做好美白保養？台灣皮膚科醫師趙昭明提出4大秘訣：

1. 慎選美白保養品與成分：在選擇美白產品時，應注意有效成分。像是維他命C及其衍生物是最常見的美白成分之一，能夠有效防止肌膚老化、增加肌膚的防護力、預防及淡化已形成的斑點，並且提亮膚色。傳明酸則為溫和且穩定性很高的美白成分，適用於敏弱肌，且無光敏性，可以用於早晚，改善肌膚暗沉、淡化斑點。

2. 做好保濕：平常加強保濕，可提升美白效果，玻尿酸、維他命B3、角鯊烷等為溫和的保濕成分，可以視膚質來選擇相關保養品。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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3. 注意防曬：長期暴露在陽光，容易產生斑點，至戶外前，務必使用適合的防曬產品。另，盡量減少陽光直射，以免造成肌膚老化。長時間待在室內或是僅早上通勤時接觸到陽光，建議選擇防曬係數SPF20至30 / PA++至PA+++等防曬保養品。如長期在室外或無遮蔽物的場所，建議挑選防曬係數SPF50+ / PA++++，才能抵擋長期日曬對於肌膚的危害。視情況補擦防曬產品及補充水分，以增加肌膚及身體的防護力。

4. 需有良好的睡眠：如果長期睡眠不足，將導致肌膚無法正常修復，出現暗沉和細紋。

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台灣食藥署則提醒，以食品（牛奶）來洗臉，並無幫助或改善膚質的效果，不要輕易相信網路傳言。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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