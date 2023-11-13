港男Agoda訂酒店延後付款疑中伏　加5%手續費兼因一條款貴多$XXXX

出國旅行除了訂機票、編排行程，訂酒店都同樣重要。盛行的訂酒店平台，例如Agoda、Trip.com等，聽得多又用得多，但你又是否真正了解它們的收費條款？近日，就有位港男在社交平台發文，他稱使用Agoda訂酒店後，驚現延後付款除了會額外收取5%手續費外，更會用此方法計算實收費用，令訂單比原定的價錢貴20%！



連登截圖

近日，有位港男在連登發文分享訂房經歷，稱「用Agoda延後付款要小心」。他指在4月初經Agoda平台以延後付款方式，預訂了11月底的日本酒店訂單。延後付款是Agoda的付款方式，即是先確認訂單，再在入住前幾天向Agoda平台付款。但在這幾天，港男向Agoda平台付款後，才驚覺價格比當時訂單確認信中顯示的日元價格相差甚遠。「以琴日嘅匯率計多成20%，令我懷疑佢究竟有冇跟條款列明嘅匯率去兌換。」港男驚覺被Agoda平台多收約$1500港元，於是港男就向Agoda的線上客服查詢。

《有種好男人》劇照

經了解後發現，延後付款的條款除了會額外收取列明的5%手續費，亦會先將日元兌換成美元，再將美元兌換成港元。「佢嗰種先由日元轉美金再轉港紙嘅計法，會以一種佢實賺嘅方式去向你收錢。而當你以為會受益於呢幾個月日元匯率下跌嘅時候，佢又唔會咁筍去益你，反之yen升你就要硬食差價。」港男表示不滿Agoda的計算匯率方式。隨後，Agoda了解情況亦主動向事主提出退回5%手續費，作為初次使用延後付款未清楚了解安排的賠償，但港男依然比原先價格多付了約$1100港元。

Agoda官網截圖

根據Agoda條款，其延後付款的收費方式是「若閣下的付款貨幣與「延後付款訂單」所使用的產品貨幣不同，則付款價格將以使用付款當日彭博匯率另加5%的產品價格計算。」以及「中間貨幣一般為美元，以作貨幣金額計算之用。先從產品價格（例如在訂房日期）得出美元金額，然後再從該美元金額換算出付款價格（例如在付款日期）。請注意可能會發生美元匯率的差額，Agoda不對此負責。」即是訂單除了額外5%的手續費，還需要承擔美元匯率的差額。

《有種好男人》劇照

港男以此收費方式呼籲網民，可先選擇與酒店結算貨幣相同的貨幣付款，避免經Agoda平台收費而承擔匯率變動的風險以及額外的5%手續費。網民都在底下紛紛留言，哭訴慘痛經歷：「成X日都唔知究竟係俾咩貨幣」、「而家香港成日都好多隱藏收費唔覺唔覺咁收咗搏你睇唔到或怕麻煩唔同返佢講」、「上個月去旅行都中咗呢個伏，諗住延後付款費事咁早俾錢就瀨咗嘢」。