「恐怖谷妝」掀歐美仿妝熱潮　恐怖程度同殭屍一樣？原來早有根據

恐怖谷妝｜不知道大家看最近的短視頻，有沒有看到過「恐怖谷妝」的化妝分享，近日就在歐美捲起了熱潮，不少人紛紛加入了仿妝熱潮當中。



最近歐美短視頻TikTok平台掀起「恐怖谷妝」（Uncanny Valley Makeup）仿妝熱潮，其實就是把自己化妝成機器人的模樣，故意學「仿真人型機器人」，有些博主還會模仿機器人說話跟微笑的方式，營造出一種毛骨悚然的感覺。

而帶動這種熱潮的就是一位博主Emilia Barth，她在萬聖節的時候就在想怎麽化妝最恐怖，如何創造流量、創造話題，所以Emilia就嘗試了許多恐怖妝容，其特色就是「故意讓自己看起來不像個人」，結果這種風格馬上就得到不少網民的討論以及模仿。

而其實這種化妝技術實際操作起來並不是太困難，大多沒有眉毛、再塗上偏白的·粉底後再畫上肌肉陰影、上下眼線只畫中間一小截、嘴巴向兩邊延伸像要裂開一樣，完妝效果卻出乎意料的詭異，再加點強烈的濾鏡，以及僵硬詭異的動作，就會營造出一種似人非人、似笑非笑的恐怖氛圍。

但你們有知道爲什麽命名為「恐怖谷妝」（（Uncanny Valley）嗎？據網上資料顯示，早在1970 年，一個日本機器人專家森政弘深入研究「恐怖谷現象」，圖表上有一個很明顯的低谷，那就是「恐怖谷」，森政弘表示機器人和「真人」越來越像時，人們的內心就會出現一種警惕甚至恐懼的感覺，給人一種似人非人，甚至近乎殭屍、屍體與義肢的「不尋常恐怖感」。