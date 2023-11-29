連登仔大呻：得香港飲咖啡咁貴！　泰國平近3倍！一原因平唔到？

香港咖啡｜不少人都喜歡在上班前或者閑時嘆杯咖啡，但在香港隨便選一家咖啡店， 一杯咖啡可能要約40元。有連登網民就質疑，為何香港咖啡的價格，遠超鄰近地區？



連登截圖

近日有網民在連登討論區以「係咪的香港喝咖啡咁貴」爲題，大呻發現好像只有香港喝咖啡的價錢這麽貴，表示今年分別去了泰國、日本、台灣旅行，這三個地方雖然和香港一樣遍地咖啡店，但價錢就相差得遠。

圖片來源：連登@一個壞左既人

事主表示在日本喝一杯咖啡大約是500至600日圓左右（約港幣28元），而泰國就是60至70泰銖左右（約港幣15元），至於台灣一杯咖啡大約120台幣（約港幣30元）。反對香港，一杯咖啡便要約40元。發帖的連登網民大呻，即使在租金出名高昂的日本東京，一杯咖啡也不及香港的價格高。

圖片來源：連登@一個壞左既人

「深圳咖啡都平過香港」

貼文一出後隨機引來許多香港網民留言，大部分留言都讚同事主的看法，認爲香港的咖啡店的確定價太貴，「香港買咖啡係生活態度，拎嚟打卡」、「香港咖啡係用嚟扮嘢、裝逼做上等人，你識乜啊」、「你俾嘅錢係飲緊個租金同埋智商稅」、「深圳咖啡都平過香港，整體質素又X打過香港啦，係香港飲咖啡，自己沖好過啦」、「你講嗰三個地方本身物價都係平過香港，不過香港真係貴，美國都係$4 美金」。

圖片來源：連登@一個壞左既人

不過，也有網民表示，香港咖啡較貴的一個主要原因，是工資相對其他國家高，「香港人工高過日本喎，仲未計低稅率」、「日本係人工同物價算接近嘅，當然泰國同台灣低過香港所以平過香港係十分之合理啦」、「仲有印尼、印度、柬埔寨、老撾、馬來西亞、緬甸、越南、都平過香港添。」