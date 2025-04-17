職場黑暗｜內地女來港工作　因香港同事一行為感壓力：寧一個食飯

【職場黑暗】工作環境和工作圈子佔了我們生活中的一大部份，普遍朝九晚五的長工時，令整天三份之一的時間都在公司渡過，與同事打好關係都是職場上的一種「生存之道」。早前，一位內地女在社交平台分享，來港工作後發現自己與香港同事相處不來，列出了香港人在職場社交上的一種「特點」，令她倍感壓力。



職場黑暗｜「真的沒辦法和香港同事成為朋友」

一位內地女在小紅書發帖，她直指「真的沒辦法和香港同事成為朋友」。她稱曾與香港同事一起共進午餐，就「感覺完全插不上話」。話題都是圍繞著公司的同事，但因為她剛入職未熟悉公司的人事，導致她都不清楚談論何人何事。她亦指經常聽到香港同事評論別人的言行舉止，但所談論的都是小事「比如有的人垃圾沒有倒，有的人工作問的問題多，有的人上廁所用完廁紙沒有換」。

《愛回家之開心速遞》劇照

單單是這些話題已經令她感到壓力大，她指本來就不奢望與同事成為好朋友，只希望可以維持良好的同事關係，「但現在很怕不知道甚麼時候就會踩到他們的底線，我不在的時候會不會說的就是我」這種職場社交令她不禁猜疑，擔心自己的一言一行不知何時就會出現在同事的口中，導致她直訴「我寧願中午自己一個人吃飯」。

《逃避雖可恥但有用》劇照

職場黑暗｜「發現聽的大部分都是沒用的八卦」

對於這種職場社交，起初她認為是年齡差距所導致，因香港同事都經已結婚生子。但她又指自己是懂得說廣東話，依然跟不上她們的說話思維。「現在發現應該是文化差異，我以為多傾聽少說話就好了，但發現聽的大部分都是沒用的八卦。」令她直言「停止這場無用的社交吧」，她認為香港同事的職場社交就是談論別人的閒事、是非，都是無聊的社交。

《新聞女王》劇照

帖文引起了不少網民留言：「香港辦公室文化確實是這樣的」、「而且她們說話聲音巨大」、「跟香港同事閑聊超不過五句話」、「Me too努力嘗試過，唔啱Channel就算了」、「香港工作環境就是這樣，辦公室是非很多」不少網民都深表認同職場文化難以融入。