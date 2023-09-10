星座性格｜最有人緣星座最排名　雙魚識讀心術、天秤是世界仔

12星座中有那麼幾個，處事圓滑EQ高，最會處理人際關係，什麼三姑六婆上司下屬，統統都能變成自己人。



雙子座

雙子能瀟灑遊走於各種關係之間，處事機敏，反應迅速，最厲害的還是他們那張嘴。

雙子座的嘴可謂可攻可守，吵架的時候有分寸，哄人的時候有點甜，好像每句話都能説到別人心坎上。就這樣機靈的星座，你要雙子怎麼不討人喜歡？

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雙魚座

向來情商都不錯的雙魚，似乎有一些密不外傳的讀心術，他們總能敏鋭體察到別人的心思，並靈活做出回應。

對氣氛也有敏感捕捉的雙魚，很清楚在什麼場合中要做出怎樣的表現，進退得宜，自然能得到處理好不同的關係。

天秤座

天秤座真的非常重視集體氛圍，和諧友愛的環境是天秤崇高的追求。

所以天秤在人羣中不會活得太有稜角，該説場面話的時候天秤會自然而然地説。天大的事也不想撕破臉，會給大家（包括自己）留足夠的體面，在見面三分情的當下，天秤自然更加左右逢源。

巨蟹座

巨蟹座受歡迎的秘密，很多時候都在於他們不怕吃虧。這是一個心地善良、做事老實的星座。

和親戚或同事出現分歧的時候，習慣性地自我檢討，自動為別人着想，哪怕自己吃點虧也不會喊苦。在這種「犧牲」下，巨蟹也能得到別人的認可，大多數人都喜歡和巨蟹溝通。

不知道你身邊有沒有這樣的小夥伴呢？如果你害怕三姑六婆害怕上司下屬那就多找以上星座幫忙應付吧～

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