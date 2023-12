我們的2023｜12個香港人難忘名場面　港女興奮抱消防、姜濤掃掃掃

2023眨眼就走到12月的尾聲,三年的新冠疫情完結,生活逐漸返回正軌。這一年港人經歷了大大小小喜怒哀樂的事,一起來回顧一下2023年有悲有喜的名場面,哪一個最令你印象深刻.



2023年即將完結,這一年經歷的開心難過都會告一段落。香港這一整年的熱話不斷,疫情結束、口罩令解除、香港全面通關,港人能夠到處旅遊玩樂。《開罐》就為大家整合了2023年的香港最爆場面,大家對哪一件事最深刻印象?

2023香港到底發生過甚麼事

1.港女「樹熊抱」消防

今年9月7至8日,香港經歷世紀黑雨逾12小時,水浸情況極為嚴重,道路上的車都無法行駛。一名被困車內的港女由消防員獲救,消防員以「樹熊抱式」將她抱出車外,港女表情向天大笑。

2. 牛奶冰室被淹沒

世紀黑雨災情處處,香港不少地方成為澤國,當中以黃大仙最嚴重,不但有大量雨水湧入黃大仙港鐵站,連港鐵站旁的黃大仙中心也不例外,其中位於黃大仙中心地牢的牛奶冰室被淹沒到只能看到其店舖招牌,水退後泥濘滿布更被網民笑言似出土文物。

3. 黃大仙慘變「河道」

世紀黑雨慘變災難地的地區遍佈港九新界,當中包括黃大仙,淹沒的除了街道和車輛,更是連地鐡站、商場等室內地方都無一倖免。

4. 黃鴨漏氣

今年6月迎來兩隻黃色橡膠鴨登陸金鐘海面,可惜天氣嚴熱令黃鴨氣壓上升而繃緊,導致大會決定要為它放氣。不少人親眼目睹黃鴨「漏氣」的一幕。

5. 鑽石山斬人案

6月2日鑽石山荷里活廣場發生轟動全港的軌人案,一名男子在荷里活廣場用刀狂刺兩名不認識的女生致亡。當時,一名身穿廚師制服的男子,挺身而出,欲阻止疑兇再斬人。事後令社會各界掀起對精神病人的關注。

6. 颱風「吹跌」記者

颱風蘇拉9月2日襲港,有電視台記者在紅磡碼頭現場報導風勢,她指就算雙腳分開,身向前傾,間中都會被風吹到感覺向後跌。但後方的路人,連小朋友都是正常步行,而被網民嘲笑。

7. 北角掃黃3女子跳街

11月14日北角掃黃行動期間,三名女子疑似想「走佬」,一名女子從唐樓一樓跳落地面後,神情痛苦,手扶後腰。另外兩名女子嚇倒而返回單位。

8. 大劉名句「後悔之前幫個賤人」

大劉劉鑾雄今年11月召開記者會回應網絡上的文章,引來大批記者採訪,期間更金句連連,更大爆「後悔之前幫個賤人,應該由佢破產」。

9. 姜濤「掃掃掃」

姜濤於年初出席叱咤樂壇頒獎典禮,憑《鏡中鏡》奪叱咤十大的第4位,因腳傷久休「復出」的他身形略有發福且情緒激動,在表演環節激烈演出,除了做出經典跪地舞姿外,更衝落台大叫「掃掃掃」,引起網民多日激烈討論,更惡搞改圖。

10. 西貢鯨魚屍體

9月11日,香港西貢一帶罕有出現鯨魚,但消息一公佈天下,不少市民前往一睹鯨魚,部分更租船到鯨魚出沒附近海域欲近距離觀賞,結果不出一個月就傳來鯨魚的死訊。事後令社會各界掀起保護動物的意識。

11. 香港小姐吹牧童笛走音

2023年香港小姐競選的表演環節,黃泳嘉表演牧童笛,她吹奏鐡達尼號的主題曲《 My Heart Will Go On 》吹到嚴重走音,令網民對她留下印象。

12. 馬拉松突然收起衝線帶

11月19日首屆港珠澳大橋(香港段)半馬拉松舉行期間,工作人員於東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍衝線前一刻,錯誤收起衝線帶,其後迎接全場半馬拉松女子組冠軍烏干達選手時,意外讓東亞半馬拉松亞軍的日本選手誤衝衝線帶,事後大會發聲明深表歉意。