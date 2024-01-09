抑鬱｜對人歡笑背人悉？6個微笑抑鬱症狀　這9句說話代表求救訊號

都市人生活壓力大，有時樂觀陽光形象背後未必是他／她的真實面貌，作為家人和朋友有時都未必能察覺到，英國劍橋大學心理學者就曾對徵笑抑鬱做過研究和分析，若自己、身邊人或朋友發現有以下六個徵狀，就要小心留意。



有沒有想過身邊是「開心果」的朋友，或許是「微笑抑鬱症」患者？習慣「對人歡喜背人愁」，善於掩飾自己內心情緒，身邊人都難以被察覺。

英國劍橋大學心理學者Olivia Remes指，微笑抑鬱症（Smiling Depression）指的是有憂鬱問題但將問題成功隱藏的人，他們表面看起來很快樂，但其實內心非常抑鬱。

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6個微笑抑鬱症狀你中了嗎?

1.會在社交平台製造幸福/開心的假象

2.擔心自己表達真正情感的話，會造成別人的負擔

3.在朋友間是「開心果」,擁有很多朋友，但找不到合適的傾訴對象。

4.非常在意別人對自己的看法，容易因他人的評價或拒絶而受傷。

5.善於掩飾自己的負面情緒，當別人關心時慣性的說「我無事」。

6.對自己有情緒問題感到羞恥，丕願讓別人知道自己的抑鬱，會認為抑鬱是缺乏意志和脆弱的表現。

臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）曾接受《開罐》訪問，醫學上並沒有「微笑抑鬱症」定義，但症狀與慢性抑鬱（Persistent Depressive Disorder）及心境惡劣障礙（Dysthymia）相類似。鄒凱詩指，「慢性抑鬱」屬抑鬱症的一種，症狀一般會持續兩年以上；「心境惡劣障礙」患者情緒長期低沉，遇到壓力時情緒會更低落，但不至於嚴重影響生活，患者能如常上班工作，但只是感到比較辛苦。

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８個慢性抑鬱症狀

1.持續感到悲傷及失去希望（sadness and hopelessness)

2.有睡眠問題

3. 想逃避社交活動

4. 集中有困難

5. 難以作出決斷

6. 對每日的活動缺乏興趣

7.生產力明顯下降

8.長期情緒消極

長時間抑鬱而得不到治療，患者或會因一時想不開而做傻事。根據香港撒瑪利亞防止自殺會資料，自殺者進行自殺前，並非如一般人所想在毫無先兆的情況下發生。事實上，自殺者的親友回憶中，都發現當事人在自殺前的確會出現一些自殺徵兆，除了身體、情緒、行為上有徵兆，當中在言語方面也會出現一些徵兆，例如說話緩慢，內容表示求死的念頭，可能直接用話語表示，甚至有以下一些企圖自殺者可能在自殺前所發出的一些言語訊號：

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-如果我死了……

-我以後都不會再煩你了……

-現在不會有事的，以後都不會有任何事了……

-現在甚麼希望都沒有了，甚麼也幫不上忙……

-我不知道還可做什麼……

-我真是很對不起他……希望這樣會對他好點……

-你不用擔心我了……

-所有事情都是因我而起，我不在的話就好了……

-再見啦……（電話談話中）

希望大家多留意自己和身邊人的精神狀態，如發現有症狀，立即向專業人士求助。