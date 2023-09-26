Moving超異能族｜2023年IMDb評分最高10大韓劇《黑暗榮耀》排第5

2023年，韓劇市場再度掀起一波熱潮，其中《Moving超異能族》以其獨特的劇情和出色的演員陣容，包括柳承龍、趙寅成、韓孝週、李正河、高允貞等人，獲得了海內外觀眾的熱烈追捧，更是在IMDb上獲得了高達8.6分的評價！



接下來就一起來揭曉「2023年IMDb評分最高10大韓劇」分別是哪幾部上榜吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

十、《九尾狐傳1938》（IMDb評分：7.9分）

《九尾狐傳1938》是《九尾狐傳》的續作，故事講述一位化身為人類的千年九尾狐李硯（李棟旭飾），曾經擔任白頭山（長白山）的山神，卻為了拯救他愛的人類女子，放棄山神的職位，兩人終於能夠迎來幸福結局時，卻意外捲入一連串的事件中，突然被召喚到了1938年的朝鮮時期，為了回到現代與摯愛團聚，展開了一場生死搏鬥的旅程。

九、《惡鬼》（IMDb評分：8.0分）

《惡鬼》是由金泰梨、吳正世、洪慶擔綱主演，故事講述打開門就有惡鬼存在的另一個世界，被惡鬼纏身的女人和可以看到惡鬼的男人一起揭開圍繞五種神體可疑死亡事件的故事。

八、《模範的士2》（IMDb評分：8.0分）

《模範的士2》改編自Carlos的同名網路漫畫，是由李帝勳、金義城主演的犯罪劇，故事講述秘密計程車公司「彩虹運輸」為不受法律保護的受害者追討權利首領司機金道奇（李帝勳飾）化身街頭英雄，替市井小民行俠仗義，以暴制暴。

【相關圖輯】2023年Netflix韓劇全球收視排行出爐 《黑暗榮耀》觀看時數破5億（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

七、《偶然遇見的你》（IMDb評分：8.1分）

《偶然遇見的你》是由金東旭、秦基周擔任主演，劇情講述生活在2021年偶得時光機，為拯救自己在未來時空免於被殺，進行時空旅行尋找過去連環殺人真相的男人和一個想要阻止父母結婚拯救媽媽的女人，因偶然相遇受困於1987年，相互意識到彼此目標之間關連的故事。

六、《獵犬》（IMDb評分：8.1分）

《獵犬》改編自韓國漫畫家鄭燦創作的同名網絡漫畫。該劇由電影《青年警察》的導演金周煥擔任編劇並執導。故事情節講述了為了追求金錢而進入高利貸世界的三個年輕人，在捲入巨大勢力後所發生的故事。

五、《黑暗榮耀》（IMDb評分：8.1分）

《黑暗榮耀》是由宋慧喬、李到晛、林智妍、鄭星一等主演的電視劇，故事講述一位夢想成為建築師的文同珢（宋慧喬飾），在高中時期因被樸涎鎮（林智妍飾）和全宰寯（朴成焄飾）等人校園欺凌而選擇退學，在朱如炡（李到晛飾）和姜賢南（廉惠蘭飾）的協助下，倖存多年的文同珢，著手實行精心規劃的複仇，要讓當年的霸凌加害者為惡行付出代價。

【相關圖輯】Moving超異能族︱劇集原著5大分別 異能人殺手原本係續集角色？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

四、《壞媽媽》（IMDb評分：8.4分）

由李到晛主演的新劇《壞媽媽》，劇情圍繞著一位自稱為壞媽媽的角色「英順」，以及她因意外事故而失憶、退化成孩子般的兒子「強豪」，這部劇細膩地演繹了父母與子女之間的關係，其中的臺詞更是觸動人心，感動了許多觀眾，除了輕鬆歡快的故事情節外，劇中也有不少令人心碎的情節，演員們精湛的演技更使觀眾無法抑制自己的淚水，這部劇不僅收獲極佳的口碑，就連收視率也一路攀升！

三、《浪漫醫生金師傅3》（IMDb評分：8.4分）

《浪漫醫生金師傅3》是由《浪漫醫生金師傅》系列和《非常律師禹英禑》的劉仁植導演以及姜銀慶編劇三度聯手合作打造的韓劇。韓石圭、安孝燮、李聖經擔綱主演，劇情描述了在地方城市的「石壇醫院」工作的天才醫生「金師傅」與年輕熱情的醫生之間的故事。

【相關圖輯】美國票選2023年最美韓劇女演員TOP 5 BLACKPINK Jisoo排第幾？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

二、《Moving超異能族》（IMDb評分：8.6分）

《Moving超異能族》改編自韓國漫畫家姜草創作的同名網路漫畫，是由柳承龍、韓孝周、趙寅成主演的奇幻動作片，故事講述隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦秘密的父母們，雙方共同面對跨越世代的巨大危險的超能力動作英雄故事。

一、《還魂2：光與影》（IMDb評分：8.8分）

《還魂2：光與影》是由李宰旭、高允貞、黃旼炫、吳娜拉主演的古裝劇，故事講述一群能操縱天地之水汽的年輕術士們，以及因能交換靈魂的「還魂術」而命運曲折的天下第一殺手，克服困境一起成長的幻想羅曼史。

延伸閱讀：

藍心湄曝光舊照！好身材24年不變！4瘦身秘訣57歲還有辣臀美腿0橘皮

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】