男朋友被問「這問題」瞬間心虛　實測多次：完全是折磨男友的咒語

不少情侶在交往的時候，都有一些小地雷，男方可千萬要避免觸發女生的情緒，否則樂極生悲可能就是分分秒秒的事情。



一名女網友日前就發文，提到發現只要問男友「一句話」，瞬間就會讓對方相當緊繃，或是氣氛改變，沒想到立刻引起討論，許多女生也表示：「真的每次問了，對方就會變得很緊張」。

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女網友在Dcard上發文，提到自己只要問男友問題，開頭說：「欸！我問你喔」，對方的態度就會立刻變得相當緊張、凝重，雖然不至於會把情緒寫在臉上，但就能感受到原本快樂的氣氛有點不同，「到底是被怕分手還是覺得自己要被罵了？」

之後女網友也提到，曾經有想過男友會緊張，是不是因為有事情瞞著，但平時相處又沒有異狀，所以也就放下心來，只是只要問到「欸，我問你喔」對方就會相當焦慮。

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貼文一出不少女性同胞就回應，「真的會這樣，尤其說，我有事要跟你講，男友也會超緊張」、「畢竟可能問題很難招架，當然要準備好」；也有男網友表示，「女友每次說要聊聊的時候，都覺得要完蛋了，明明沒有做壞事」、「每個問題都有坑，當然要緊繃回答啊」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣男友被問「這問題」瞬間都會心虛萎靡 她試超多次驚覺：這竟是折磨男友的咒語】