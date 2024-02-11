情人節｜拍拖幾耐先做愛惹網民熱議　一個月未上床有問題嗎？

每對情侶的相處方式都不同，有些人認為只要交往後就可以發生性行為，有些人則是覺得要相處久一點，甚至是婚後才能發生關係。然而近日，一位男網友在Dcard討論區表示，和女友已經交往一個月，卻遲遲未發生關係，因此想詢問眾人，交往多久後發生關係才適當？貼文曝光後，吸引網友們的熱烈討論，眾人也紛紛發表不同看法。



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男網友在Dcard討論區發文，談到自己和女友已經交往一個月，但每當提到性行為相關話題，女友總是打哈哈帶過。由於身旁友人都已非處子／女之身，加上自己也是第一次交女朋友，才會想要早點「跟上大家」，但又擔心自己太常提起有點硬要，因此陷入糾結，只好上網問大家，「交往多久可以發生關係呢？」

問題一出後，引來眾多網友留言，但多數都是搖頭砲轟「是為做而交往的概念嗎？」、「身旁的人都做了，跟女友想不想跟你做有什麼關係？」、「如果只是為了做愛交往的話會讓人很反感」、「早點做要幹嘛 做完就分手？」、「只是因為別人做你也要跟別人一樣喔」，並認為兩人現在只是交往初期，尊重女友的意見最重要。

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此外，也有網友分享個人看法，直言一切應該順其自然，「上一個三年都沒碰」、「我個人是一年之後啦」、「個人是要『試車』才交往」、「跟前任交往兩年才做，但跟現任兩個禮拜就做了」，認為時間快慢不是重點，而是要等兩個人都準備好了，才會是最佳時機。

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