《迷宮飯》打開你的新世界　「魔物」做料理最適合配飯輕鬆動畫？

近期又有一部超適合「配飯」的動畫在Netflix上架了！改編自九井諒子同名漫畫的《迷宮飯》（ダンジョン飯），以奇幻元素的地下城冒險結合美食料理，特別的題材吸引到許多粉絲，成為最新話題動漫。《迷宮飯》主要的故事內容是什麼，又有什麼值得一看的亮點呢？快來了解這部特別的美食動漫吧！



一邊打怪一邊吃美食！《迷宮飯》帶你看見「魔物」的美味

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《迷宮飯》的背景設定為風格非常古典的奇幻世界，以「地下城冒險」做為故事的主軸。曾經繁榮的古老帝國「黃金之國」，在千年前被魔法師封印在地底，為了擊敗那位傳說中的魔法師，主角萊歐斯帶領著公會進入地下城迷宮中，展開一場驚險刺激的冒險。

由萊歐斯帶領的公會在糧食不足下差點團滅，靠著妹妹法琳的魔法將公會成員全數傳送到迷宮外才得以倖存。為了拯救被炎龍吞下肚、尚未被消化的法琳，萊歐斯與魔法使瑪露希爾和開鎖師奇爾查克重新進入地下城迷宮中。身無分文的他們靠著料理地下城中的「魔物」生存，利用這些奇幻生物製作出一道又一道神奇的美味料理。

最適合「配飯」的動畫！笑料滿滿超放鬆

廚藝不精的萊歐斯，雖然有著一本《迷宮美食指南》，但仍不知道該如何料理各式各樣的魔物，直到遇見了擅長烹飪的矮人族斧戰士先西，才知道這些奇幻生物的美味之處。在一個中古世紀風情的奇幻故事中，可以看見許多現代化的料理手法，一道又一道佳餚的製作過程既療癒又下飯，劇情中時不時穿插許多笑料，非常適合作為下班後的放鬆配飯動畫。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，《迷宮飯》近三個月的網路聲量共有5,419筆，在2023年12月13日網友們討論「2024年1月新番」時，就有不少人提到《迷宮飯》，帶動聲量成長。在《迷宮飯》開播後隔日（1月5日），網路上出現許多相關話題，討論聲量來到高峰。

《迷宮飯》近三個月聲量趨勢變化。（《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明



分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月19日至2024年01月16日。



資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《迷宮飯》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。



*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】