驚！研究發現蟑螂新品種　「台灣大蠊」體長逾5cm　成最無霸小強

蟑螂生活在骯髒地方，不少人聞之色變。但日本1位學者熱衷於研究蟑螂，日前帶領團隊成功發現2種新品種蟑螂，當中來自台灣的「台灣大蠊」（Periplaneta Gigantea），雄性全長達到54.5毫米，超越平時常見的蟑螂，成為蟑螂家族中的巨無霸。



柳澤靜磨帶領的團隊發現蟑螂新品種。（網上圖片）

28歲柳澤靜磨來自靜岡縣磐田市大中瀬的竜洋昆蟲自然觀察公園，其領導的蟑螂研究團隊最近發現2種新品種，分別分布在台灣和馬來西亞，當中「台灣大蠊」（Periplaneta Gigantea）的雄性品種體長介於49.8至54.5毫米，在蟑螂家族中體型最龐大的品種。

柳澤靜磨展示台灣大蠊。（柳澤靜磨 X圖片）

另1種新品種則來自馬來西亞婆羅洲島，雄性蟑螂體長6.5毫米，是蟑螂屬中體型最小，由於這2個品種的雄性交配器官在形狀和長度和其他品種有同，所以可以輕易區分出來，今次是柳澤發現的第7個新品種，隨即引來當地媒體訪問。

柳澤研究國立傳染病研究所等地的蟑螂標本時發現台灣大蠊，當時對這個品種感到陌生，於是展開研究，因而證實台灣大蠊的存在，他亦很高興展現研究成果，目前觀察公園展示兩種新發現的品種，讓大眾可以近距離觀察。

（綜合）