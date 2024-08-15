小黑貓才出生5天便遭貓媽媽拋棄　義工找來合適奶媽：貓生很幸福

網友在自家院子裏發現了一隻小奶貓，他們搜尋了很久，都沒有找到其他貓的蹤跡，便確認這隻奶貓是被貓媽拋棄了。



因為小貓很小，網友怕牠活不下去就將牠送到了收養中心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在自家院子裏發現了一隻小奶貓（instagram@homewardboundcats）

貓貓很健康，出生也才5天，工作人員給牠取名「 Hadley哈德利」。

哈德利必需要全天照顧，儘管工作人員救助經驗豐富，但還是覺得如果有貓媽媽來養孩子會更好。

貓咪只有幾天大，需要有貓媽媽餵奶照顧。（instagram@homewardboundcats）

恰好，那個時候一個志願者說：有個寄養家庭新，在1個月前接收了一隻懷孕的貓媽媽，牠生了6個寶寶。

如果哈德利能夠得到母貓的認可，沒準就有奶吃了。

於是，他們把哈德利送到了那個寄養家庭，小傢伙很幸運的被貓媽媽接受了。

現在哈德利也算是有母乳吃啦！

養母很喜歡牠，有時候還會單獨餵牠奶，而哈德利會用更專業的踩奶來回報自己的這位新媽媽~

真是幸運的寶寶呀~

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