YouTuber馬米高暗寸Do姐英文　批7大「出事」位：悶親荷里活演員

Do姐出名英文流利，早前更獲邀親赴美國洛杉磯，訪問《沙丘瀚戰：第二章》的一眾演員及導演，並在其YouTube頻道「The Do Show」播出訪問片段。不過近日在YouTube 教英文的YouTuber馬米高卻出片疑「暗寸」Do姐英文老土，引起網民熱烈討論。



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近日馬米高在其YouTube頻道上傳一條影片，以「【悶親荷里活演員】Do姐英文好老土？」為題，分析「The Do Show」一條飛去美國洛杉磯訪問《沙丘瀚戰：第二章》演員甜茶添麥菲·查洛美 (Timothée Chalamet)、奧斯汀·巴特勒 (Austin Butler)、莎黛雅（Zendaya） , 科倫絲·佩芝 (Florence Pugh)的影片。綜合馬米高的影片內容，他一共點出Do姐的英文訪問有7個「出事」位：

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1.在正式訪問影片開始之前，Do姐在影片開初到機場的貴賓窒，馬米高便即指出Do姐讀貴賓室的英文發音「Lounge」讀成「launch」，「Do姐係唔會錯㗎嘛，咁多人鍾意擦Do姐鞋，包括我在內」，「呢個字十個香港人有十個都讀錯」。

2.Do姐在影片所形容的「Pad」，馬米高指在英文上其實是解作衛生巾，應該稱作「Tablet 」。

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3. Do姐在訪問其中一位荷里活演員時問「For you, you don’t have a nickname 」，而該荷里活演員回答「One Day」，馬米高認為do姐的問題太生硬，應該在問題後面加上「yet 」，便會讓整個問題更加輕鬆。

4. Do姐在其後訪問「Do you have any special messages to say to your fans in Hong Kong」，馬米高表示「我覺得好似有啲長，同埋message呢個字聽落有啲『騎呢』，與平時廣東話交流不同，英文的message是「a short piece of information 」，即使要在句子中使用message這個單詞，也是應該使用「Do you have any message for your HK fans」。

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5. Do姐也被馬米高質疑聽不懂或者忘記荷里活明星Timothee所表示只在香港「connected through 」（轉機），馬米高表示這個字不會在機場的指示牌看到，告示牌通常都只會寫「transfer 」，但是英文口語上就會使用「connected through 」，便暗寸Do姐「一定係Timothee唔啱啦」。

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6. 馬米高表示香港的英文太正式，Do姐所使用的「First question to Zenday」，雖然英文文法上沒有錯，但就像正規的小組討論，使用「First, Second」，但外國的工作環境，或者大家說話的方式都偏向比較輕鬆，「會直接嗌名」，表示Do姐的訪問方式和問題太「formal」，演員整個面孔、節奏都與外國平常的節目不同。

7.其後問兩位演員「Any memorable moments you can share」，兩位女演員表示這個問題很「cheesy（老土）」，而馬米高認為這些問題對於外國人來說很老土，而外國人在訪問時喜歡偏向提及服裝，Do姐訪問關於服裝時，氣氛和互動亦有所不同，「成個氣氛互動輕鬆啲，個演員又會俾多啲反應你，你又可以build it up」。

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馬米高在影片尾段表示雖然do姐只有中五畢業，但不能定義她的努力和成就，可以很有氣場帶領整個訪問，影片其後亦被轉載到連登討論區，不少網民留言熱烈討論，但評論兩極化，有部份網民支持馬米高「華納公司下次應該搵你去做主持，要衝出荷里活，我睇好你」、「馬米高嘅重點應該係想講，Do姐嘅英文係可以應付到日常同外國人嘅普通交流，但如果再深入啲small Talk嘅話，就未必應付到」、「終於有人講啲問題好冇誠意」。

亦有部份網民認為do姐活到老學到老，不應諸多批評，「本身好鍾意睇你啲片，仲有subscribe過學英文，但唔明點解變咗成日踩人博出位，講真事後孔明邊個唔識，一個活到老學到老嘅人俾你踩到一文不值，你教人唔好驚講英文，但係就笑人哋啲英文」、「香港傳統英文教育就係咁，況且佢又唔係英文叻自居」、「道理上佢無錯，但好多人都唔會接受受景仰嘅人被指出不足，不過do姐嗰個年代成長嘅人，英文可以同外國人溝通到已經好勁，無浸過鹹水要人講到好地道係強人所難，馬米高得係因為佢擺晒時間落去研究啫」。亦有網民表示馬米高斷章取義，在原先訪問中受訪者不是指Do姐的問題老土，「佢其實唔係踩個問題老土，係左邊女演員答話有咩難忘嘅時刻，佢想話真係每一日都好特別，但又覺咁講有啲老土，一時語塞，右邊女演員幫佢補返cheesy」。