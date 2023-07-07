自癒係...｜急性壓力？一個月內持續出現以下反應就要留意…

精神健康急救包。

近月連串不幸事件，讓不少市民無論是置身其中，還是透過網路或媒體傳來的畫面、資訊，都會為他們帶來不少衝擊，情緒上或多或少會受到困擾。有見及此，我們製作精神健康急救包，期望為大眾提供維持精神健康的專業意見。



把握減壓黃金期，認識急性壓力反應與壓力管理

急性壓力反應。

當我們面對突如其來的事件，身體會自然地出現不同的反應，來協助我們應對當下的壓力狀況，如以下三項反應於一個月內持續出現，稱為急性壓力反應，包括 :

【急性壓力反應】

壓力管理R方法。

而對於經歷不幸事件的人士，這些都屬於自然的反應。但若果持續一個月或以上仍未能排解，則有患上創傷後壓力症的風險，因此需要及時處理這些急性壓力情況尤其重要，以下提供壓力管理的方法R方法。

【壓力管理R方法】

壓力管理的方法 - R方法。

【R-Reduce 減少壓力源】

R-Reduce 減少壓力源。

- 壓力可以來自多方面，若這段日子你經歷不少外在未能控制的壓力，我們建議你先減少內在，可控制範圍內的轉變，如避免觀看相關報導及影片，遠離壓力源，減少自己受影響。

- 避免同一時間要自己處理多項事項，也減少持續度，則是指減少處理的時間不要過長，適時應休息一下。

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【R-Relax 放鬆】

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【R-Rethink 學習正面思維】

認知療法 (Cognitive therapy)主要透過了解、並改變會引發其焦慮的想法或認知。其基本假設為：是我們的想法影響我們的感覺，而不是外部事件。

Rethink...｜精神病人暴力嗎？

例子：你剛從手機得悉社區發生了衝事件。你對是此狀況可能出現兩個不同的想法，而不同的想法會帶來不同的情緒：



同樣的事件，在不同的人，可能會導致完全不同的情緒，取決於每一個人的態度、相信、和期望。對患有焦慮症的朋友，負面思維會令其狀況加深。

嘗試改變您的思考方法，就有助你改善不安的感覺。

嘗試改變您的思考方法，就有助你改善不安的感覺。

如事件發生一個月後，仍未能得到舒援，建議相關人士尋求專業協助。歡迎下載香港心理衞生會輔負得正-手機應用程式，在線上與當值社工對話。

精神問題話您知 醫生講解急救身邊人

請電2528 4656 與香港心理衞生會社區教育部聯絡。

香港心理衞生會服務時間: 逢星期一至五，下午二時至晚上十時。



資料來源：

- DSM-5精神疾病診斷準則手冊

- 全方位減壓手冊（加強版)-香港心理衞生會著