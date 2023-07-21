自癒係...｜10句難聽過粗口的安慰說話　專家教你4招秘技

【做樹洞都要考牌？四招教你變安慰達人】

【做樹洞都要考牌？四招教你變安慰達人】

當身邊人遇到不如意時，我們都希望透過一些說話，來讓他們感到安慰。但至於如何說、何時說，我們對此未必很有把握。有沒有試過你本意想安慰別人，但卻帶來反效果，甚至產生口角？讓我們和大家分享一些溝通需要注意的技巧，以非批判聆聽及溝通方法，來達到關懷別人的效果。



精神科醫生話你知，康復者家人及朋友如何促進患者康復？

第一招：聆聽對方的需要

第一招：聆聽對方的需要

首先，我們應該先「聆聽」當事人的需要。在溝通的過程中，「聆聽」擔當一個很重要的角色，我們應該保持專注、耐心、細心了解當事人的感受及需要，為他們提供一個情緒抒發的空間。不要少看這個技巧，這可以讓當事人感到被尊重及接納，亦令他們更容易及自然地分享內心的感受。

第二招：接納對方的感受及經歷

第二招：接納對方的感受及經歷

我們應該採取接納的態度去尊重當事人的感受及經歷。非批判聆聽及溝通意指在溝通的過程中，盡量保持客觀的狀態，避免對當事人或其處境作出負面評價，亦應避免去表達這些評價。簡單而言，每個人的價值觀都有所不同，我們需要尊重別人的價值觀，及不應急於將自己的看法套在別人身上。

第三招：表達同理心

第三招：表達同理心

同理心有助我們與當事人建立連結。我們可以嘗試將自己代入當事人的處境中，從而想像他面對的困難境況，例如「他因病失去了工作，有可能出現經濟上的負擔，亦不容易找到新的工作。」。不妨擴闊我們的想像，並透過多了解來體會當事人的困難，切身處地地感受當事人的需要。

第四招：不急於提供建議

最後，陪伴及支持比急於解決問題更為重要。當遇上問題時，我們往往會很快提供意見或建議予當事人，期望盡快助當事人脫離現狀。但當一個人經歷情緒困擾時，都需要時間疏導情緒及整理思維，你應先確定當事人是否預備好接受建議，有時候過多的意見，反而會令當事人感到壓力，影響他們求助的動機。

【專家教你4招秘技】

當你掌握到以上重點時，相信會有助於為情緒困擾人士表達關心及支持。以下讓我們分享一些合適的回應，供大家作參考：



【10句安慰說話難聽過粗口】

由此可見，我們應多著重當事人的感受，而非只著眼於事情上，而沒效用的回應包括：