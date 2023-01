網紅白癡公主扮阿凡達嚇人　著緊身衫身材不見縱影被嘲「平坦道」

【阿凡達:水之道】白癡公主繼之前模仿Netflix熱門劇集《星期三》(Wednesday)之後,近來則搭上電影《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)扮裝成納美人,造型驚呆3萬多網友。



白癡公主2號在社交平台上分享自己扮成納美人的模樣,只見她將臉部、頸部都塗成藍色,並換上藍色有著像是豹紋線條的服裝,還搭上卡其色的小短裙,相似度高達9成以上,還來到河濱公園拍照、拍片,可說是恥力很高,她還寫道「春神來了 水之道~2023新年快樂」,不過一旁的經紀人表情看起來很害怕。

網友看到這組照片紛紛留言「不知道為何,看久了其實會怕怕的…」、「又一次超越了正版」、「怎麼可以這麼自然走在路上」、「太恥,不要走那麼近」、「真的太無極限了」,而貧乳的白癡公主更被網友笑「阿凡達 平坦道?」。

