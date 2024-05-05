年少日記｜豆瓣8.6分好評　卓亦謙揭創作歷程　1封遺書成就好電影

電影《年少日記》是香港去年的票房亞軍，內地雖然至今只有800多萬票房，但好評如潮，拿下豆瓣8.6的高分。



今年37歲的香港年輕導演卓亦謙，用一部十歲男孩自決的慘劇，撕開了中產家庭自私自利的遮羞布，得到了無數觀眾共鳴。電話聯繫到他的時候，卓亦謙還在路演途中。剛拿到大獎，本該意氣風發的他，提到最多的一個詞卻是「害怕」。

他希望觀眾瞭解、討論這部電影，但又害怕勾起他們的傷心事，害怕聽到有人說他很有共鳴，因為那代表著他自己一定也不好過。這種矛盾的心情貫穿了創作的始終。也只有這樣細膩敏感的人，才能拍出如此讓人共鳴的電影。「希望觀眾看完，喜歡也好，不喜歡也好，多一點跟你身邊很重要的人去討論心裡話就好了。」

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01 會考只有8分，向河馬傾訴心事

《年少日記》的起源，其實來自導演卓亦謙大學時的一段真實經歷。影片裡的青年教師鄭有俊，在臨近高考時，收到了一封匿名遺書，讓他想起充滿暴力與遺憾的童年過往。雖然個人生活一團糟，但他必須找出想要輕生的同學，阻止悲劇發生。

現實中，卓亦謙有一個朋友是一起念電影的同學，有一天他看到對方在科室的一個角落裡寫東西，就走過去問他在寫什麼。對方回答說，在寫自己的故事。

這個朋友平時寫劇本就很厲害。所以卓亦謙很期待地說：「好啊，希望儘快看到你的作品。」結果等第二天他再得知這個朋友的消息，已經是跳樓的死訊，前一天在寫的也不是什麼劇本，而是遺書。

因為剛好遇見了卓亦謙，對方就把信寫成了對他訴說的口吻。講自己念電影這件事不被家人和女友支持，在香港創作也沒有前途。分手的打擊加上家人的蔑視，讓他已經痛苦了很久。

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這件事給卓亦謙留下了深刻打擊，十幾年來他不停地問自己：「如果再來一次，我可以做什麼？」

「那之後，我都會看很多的新聞，因為會害怕會不會有一天，另外一個認識的人的名字出現在新聞上面。新聞報導看得越多，我越知道離不開幾個核心的問題，比如說家庭問題、學業跟工作的壓力，其實來來去去都是這幾個原因。」

從小在香港長大，感到壓力對於他來說其實是周圍人的常態。

「譬如說學業的壓力，工作的壓力，然後人跟人之間常常討論的話題也是一些數位資料，意思就是你成績怎麼樣、考幾分、你的工作、你收多少錢，但是往往就忽略了感受上的交流。」

他有一個女性朋友念的是香港第一的女校。但是她非常不開心，沒時間生活，沒時間跟人去聊天，也不能把自己的姓氏講出來。長大後她得了暴食症，不停地吃東西來彌補心中的空虛。

卓亦謙的父母沒有電影中那麼嚴厲，但在「比較文化」的大背景下，他還是會感到焦慮。他的成績不算很好，「會考只有8分」，因此常有罪惡感。電影裡的粉色河馬是他小時候真實的玩具，那時的他會像有傑一樣，向河馬傾訴自己的心事和遐想。

02 19天拍攝，劇本卻想了3年

9年代的香港霓虹閃爍，高樓林立，是名副其實的國際都市。但在卓亦謙眼裡，這裡卻充滿等級觀念和情感壓抑。家庭裡通常是爸爸說了算，媽媽負責順從，而孩子就被比來比去。大家都不習慣談自己的感受。

「有時候我們出去玩，一群人看起來很開心，但那是資訊的交流，不是情感上的交流，大家沒有交心的習慣。」

很多人有「情緒病」但是不敢承認。電影裡有傑說自己睡不著，想去看精神科醫生，而媽媽很不屑地回答「精神科是給癲的人去看的」，這是卓亦謙在上世紀90年代聽到的一句原話。

這些問題他想了很多年，但一直到2015年，才真正開始開始構思劇本。

一個半小時的電影，卓亦謙拍攝只用了19天，但光構思劇本初稿就用了3年，因為實在是太內耗了。一方面他擔心沒有人願意看這樣沉重的話題，也擔心刺激到觀眾，另一方面又覺得講出故事是自己的使命。

「我常常都很矛盾，害怕這個話題拍了出來會傷害到一些觀眾，但是同一時間又覺得這個話題不拍出來，事情其實也不會變好。因為很多人比如說他自己有自殺的傾向，然後他害怕講出來，因為害怕被批判對不對？但是可能我覺得如果他沒那麼害怕的說出來，這部電影能有更高的機率讓人家去瞭解他，去陪伴他這樣子。到底是不是這樣，我們都沒有答案的。」

飾演成年男主的盧鎮業說卓亦謙經常在片場哭，幾乎每一場戲都會哭。但還是會努力去想，像這樣嚴肅的題材怎麼保持節奏，怎麼持續吸引觀眾的注意力。

創作時另一個難點，是如何保證劇本的真實度。「因為我沒有辦法去訪問那一些離開了的人，所以他離開的原因跟他的經歷，其實是創作。然後我得想怎麼去保證觀眾看他離開的時候，不會懷疑他，這樣子我覺得是最困難的事情。」

03 爾冬陞全力支持，小主角脫戲很快

寫劇本最焦慮的時候，卓亦謙一度想停拍，但在妻子和朋友的鼓勵下才堅持下來，擔任監製的爾冬陞便是「朋友」中的一員。在此之前他們已經認識，但還是第一次合作。爾冬陞曾給卓亦謙打包票：「你有困難就去找我。」

爾冬陞來到現場的次數不多，有時候來了也不說話，拍張卓亦謙專心工作的照片發給他。卓亦謙說我都不知道你來了，他無所謂：「我看看你在現場有沒有什麼崩潰的狀況出現，就不打擾你了。」

但其實他過劇本的時候很用心，每一版都會看，再給出自己的意見。「譬如說『你不要走』在廣東話，不同的尾音會有不同的意思。但他說你寫『你不要走』就可以了，因為他是演員出身，知道應該留一些發揮的空間給演員。」

提這些意見的時候爾冬陞語氣非常尊重，一點沒有架子。「我給你的只是建議，不是命令，你是導演，你自己去確定。」

片場的小演員也非常活潑，他們「脫戲速度」遠比大人快。剛剛還在生死離別，導演一喊「卡」，就蹦到不知哪去。再一喊開機，又很快進入角色。休息的時候他們喜歡玩扭計骰、玩智力遊戲來放鬆。

飾演鄭有傑的黃梓樂對卓亦謙說：「阿卓你不知道，有時候停機之後我已經回來了，但是都不敢笑，因為你跟其他的大人你們每一個都還是很悲慘，我只好繼續演下去。」溫柔活潑的小主角、全力支持的爾冬陞，還有許多家人朋友一起，支撐著他走過了那段難熬的時光。

去年10月到現在，是卓亦謙生活中最忙碌的一段時間。第一次路演、結婚，兩件人生大事碰到了一起。但是他還是極力抽出時間，去查看觀眾真實的觀影回饋。他點贊了125條講觀後感的微博，包括有一條裡，一個女孩說自己看完其實並沒有共鳴。

「雖然沒有去大城市，沒有賺很多錢，但我的家人對我的現狀已經感到非常滿足了。」這或許是他最期待看到的觀後感之一。