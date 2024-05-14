網傳韓國版《那些年》陳妍希角色由TWICE一成員飾演 JYP回應
撰文：聯合新聞網
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九把刀執導「那些年，我們一起追的女孩」當年上映時轟動全亞洲，日本也在2018年翻拍，並找來山田裕貴、齋藤飛鳥（乃木坂46）主演，現今傳出韓國也將翻拍，女主角鎖定人氣女團TWICE多賢，將詮釋片中由陳妍希演出的高材生沈佳宜，經紀公司JYP娛樂則證實消息表示：「接到了相關作品的提議，目前正在討論當中」。
多賢有望演出沈佳宜，讓不少韓國網友表示「現實中的模範生要演沈佳宜！」、「真的好適合」、「一整個就散發著青春校園的初戀感」，也很期待重演在雨中大喊「大笨蛋」的場景，而多賢同時也是TWICE成員中，首位以演員身份出道，最近還宣佈將演出運動電影「全力奔跑」，與資深演員河錫辰、李新英合作。
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