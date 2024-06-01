Netflix 6月上架片單：高潮醫生、誰是被害者2、名校的階梯…

影音串流平台Netflix的6月份最新片單出爐了，這個月有眾多強檔好戲等著大家！台灣懸疑神劇《誰是被害者》第二季將帶著原班人馬重磅回歸；描述韓國貴族學校黑暗面的韓劇《名校的階梯》；打破禁忌的泰國性喜劇《高潮醫生》；還有超燒腦的無腳本冒險推理韓國節目《怪奇謎案限時破》都相當令人期待！



讓《網路溫度計DailyView》將最完整的6月份Netflix片單一次整理給你！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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#台劇《誰是被害者：第2季》6/21上架

Netflix推出的獨家懸疑推理影集《誰是被害者》曾在2020年造成一股旋風，劇中描述驚悚連續殺人案謎團，第二季原班人馬張孝全、許瑋甯、王識賢等人強勢回歸，更加入睽違12年再次跨界擔綱演員的蘇慧倫、日劇男神藤岡靛，以及近期擁有高話題度的香港演員劉俊謙同台飆戲。

本季將延續上一季的故事，前鑑識官方毅任（張孝全 飾）迎接女兒江曉孟（李沐 飾）離開觀護所，父女倆和從嗜血記者轉職基金會公關的徐海茵（許瑋甯 飾）一同展開新生活。

#韓劇《名校的階梯》6/7上架

韓國影劇經常推出以校園霸凌為題材的作品，《名校的階梯》這次匯聚了韓國新生代實力派演員，像是盧正義、李彩玟、金載原等人演出一所貴族學校的學生。故事描述只有0.01%上流學生能進入的朝信高中，在扭曲的價值觀念影響下，展開的各種暗黑校園故事、財閥富二代之間的血腥鬥爭，還出現了刺激性感的大尺度畫面，讓這部劇在預告一發布後，立刻引起高討論度。

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#泰劇《高潮醫生》6/13上架

《高潮醫生》是一部超乎想像而且不修邊幅的泰國喜劇，故事背景是1970年代的泰國，一位皮膚科醫師化身為高潮醫生，在報紙上撰寫打破禁忌的專欄，意外帶給大眾性啟蒙。而這位高潮醫生的工作內容在於解決人們對「性」的困惑，透過一系列終極感官體驗的方法來探索「高潮問題」，為這些病友們提供性教育速成課，而且過程毫不設限！

#韓綜《怪奇謎案限時破》6/18上架

《怪奇謎案限時破》是一部韓國無腳本的冒險推理節目，由《大逃脫》以及《女高推理班》等燒腦綜藝的PD鄭鐘然所製作，鄭鐘然以其獨特而緊密設計的任務和世界觀聲名大噪，而這次再度與 Netflix合作推出這檔冒險推理綜藝節目，令人相當期待又會蹦出什麼樣新穎的創意。

該綜藝透過細緻的佈景和裝置，為觀眾呈現冒險推理綜藝節目的樂趣，製作組找來李龍真、尊朴、李恩智、惠利、金度勳和Karina 六位特務深入調查無法用科學解釋的詭異事件，來賓間有趣的互動火花，和刺激的懸疑氣氛勢必會再造成一股轟動。

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