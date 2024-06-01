43歲日本男神參演Netflix《誰是被害者2》曾攻港娛圈與陳冠希拍MV

張孝全主演，Netflix懸疑推理劇集《誰是被害者》即將推出第二季，日前釋出首季回顧影片，引領觀眾重溫「誰是被害者宇宙」。劇中扮演患有亞斯伯格症的天才鑑識官「方毅任」的張孝全，在第二季中遭飾演檢察官的藤岡靛指控為命案最大嫌疑人，故事開始就形成「雙雄對決」。



2人首次合作，說起共通點，張孝全透露，2人都喜歡泰拳，彼此相識已久，只是當時交情不深，藉著這次拍攝才變得更熟。他讚藤岡靛工作態度認真，身為日本人，即使曾在台灣發展、中文流利，但碰到艱深的法律用語，藤岡靛依然堅持全程使用中文，令他印象深刻的是藤岡靛自我要求高，有場對手戲，導演已經喊卡，張孝全也覺得狀態好，但藤岡靛為完美呈現，堅持再來一次。

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藤岡靛久未赴台拍戲，為了《誰是被害者2》，特別花很長時間上台詞課程，除了每天苦練，也利用劇組休假時間向中文老師學習、調整發音，而詮釋「檢察官」角色，他更實際拜訪現實生活中的檢察官，不僅親身感受現場工作環境，也特別針對劇情內容研究，有次還遇到負責指導的檢察官突然接到一通緊急電話，當下對方即透過指揮逮捕行動，當下令他：「感覺真的好真實，也很瘋狂。」

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王識賢在《誰是被害者》第一季中扮演刑警，他直呼：「第一季比較單純地跟著案情，被牽著鼻子走，這次多了很多同僚、家庭的想法以及個人的遭遇，我覺得故事線更豐富了！」，還有蘇慧倫暌違12年再次跨界演出，加上原班人馬回歸，劇情令人期待。

藤岡靛曾攻港娛圈，與陳冠希為何韻詩拍攝《勞斯.萊斯》MV。（截圖）

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