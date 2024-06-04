大叔演員63歲Keep住有型！被傳參演PS4《對馬戰鬼》真人電影版

《對馬戰鬼》（GhostofTsushima）是一款在2020年發售於PlayStation 4上的開放世界動作冒險遊戲，故事改編自「元日戰爭」，並發生在日本的對馬島，玩家將扮演對馬島的武士境井仁抵擋來襲的三萬大軍。



本作在發售後廣受好評並於商業上取得巨大的成功，而在今年5月，《對馬戰鬼》導演剪輯版也終於登上了PC平台，也讓許多的玩家再度重返對馬島。

而在2021年3月，Sony Pictures Entertainment就宣布要開發該遊戲的電影改編版，並找來《捍衛任務系列》導演Chad Stahelski執導，但自從宣布開拍本片之後，官方就未發布任何新的情報了。

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直到近期，知名的爆料人士 DanielRPK 透露著名的日本演員真田廣之正在洽談演出《對馬戰鬼》，有趣的是，他前陣子才剛演完滿分神劇《幕府將軍》，兩部作品的共通點為，都是在講述日本戰爭的作品。

另外，粉絲也開玩笑的表示，總覺得只要是日本戰爭片就一定會有真田廣之的參與，若沒有真田那就一定有渡邊謙。

不過目前官方也還未證實是否真的有找真田來演，但這個可信度還是挺高的，畢竟真田前陣子也有在《John Wick: Chapter 4》中參與演出，這也表示他與導演Chad Stahelski已有一定的默契在。

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