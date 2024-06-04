大叔演員63歲Keep住有型！被傳參演PS4《對馬戰鬼》真人電影版
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
《對馬戰鬼》（GhostofTsushima）是一款在2020年發售於PlayStation 4上的開放世界動作冒險遊戲，故事改編自「元日戰爭」，並發生在日本的對馬島，玩家將扮演對馬島的武士境井仁抵擋來襲的三萬大軍。
本作在發售後廣受好評並於商業上取得巨大的成功，而在今年5月，《對馬戰鬼》導演剪輯版也終於登上了PC平台，也讓許多的玩家再度重返對馬島。
而在2021年3月，Sony Pictures Entertainment就宣布要開發該遊戲的電影改編版，並找來《捍衛任務系列》導演Chad Stahelski執導，但自從宣布開拍本片之後，官方就未發布任何新的情報了。
【圖輯】點圖放大看更多真田廣之照片👇👇👇
+7
直到近期，知名的爆料人士 DanielRPK 透露著名的日本演員真田廣之正在洽談演出《對馬戰鬼》，有趣的是，他前陣子才剛演完滿分神劇《幕府將軍》，兩部作品的共通點為，都是在講述日本戰爭的作品。
另外，粉絲也開玩笑的表示，總覺得只要是日本戰爭片就一定會有真田廣之的參與，若沒有真田那就一定有渡邊謙。
不過目前官方也還未證實是否真的有找真田來演，但這個可信度還是挺高的，畢竟真田前陣子也有在《John Wick: Chapter 4》中參與演出，這也表示他與導演Chad Stahelski已有一定的默契在。
【同場加映】盤點TVB十個40歲以上爆肌中佬 有一位年近60歲仲好打過後生仔（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
41歲男星被控強制猥褻女助手 法官狠批「無悔悟之心」經紀人回應35歲男星靠Netflix劇再爆紅「身世好凄慘」出生28日即被父母拋棄九龍城寨之圍城｜爆肌男星勢成最強過江龍 台灣謝票場次一票難求57歲台灣男星「未表態卻沒人罵」曾拍《九龍城寨之圍城》隨時退休慶餘年第二季｜男星取代肖戰被批演技差 曾因當眾摸女友胸毀形象49歲視后曬5歲童年照「竟與女兒撞樣」嫁小9歲男星獲封最強姐弟戀
延伸閱讀：
這就是它偉大的原因！《蜘蛛人：新宇宙》主創表示：「永遠不會使用 AI 生成！因為那違背我們的初衷」
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】