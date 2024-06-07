名校的階梯Netflix｜劇情介紹+播出時間+賣點懶人包　預告藏玄機

隨著6月的到來，Netflix又將推出一部全新懸疑韓劇《名校的階梯》（Hierarchy）。該劇同樣找來一班新一代演員們主演，他們分別是盧正義、李彩玟、金載原、池慧元以及李元鄭。令人期待的是，該劇的設定又將再次帶觀眾們解鎖韓國財閥富二代在學校會有多大的權力，光憑劇名中提到的階梯二字就能感受到，下一部暗黑校園劇要來了！



這部劇集結了各大集團的兒子、千金，其中就包括齊律集團的長女鄭哉怡（盧正義 飾）、朝信集團繼承人金俐晏（金載原 飾）、國內首屈一指貿易公司國際尹家的小女兒尹荷拉（池慧元 飾），以及政治人物家族的次子李優進（李元鄭 飾），劇情主要講述校園女王鄭哉怡與其男友金俐晏一直以來都掌控著朝信高中的一切，然而自從神秘的獎學金資優生姜遐（李彩玟飾）轉學進來後，一切情況開始出現裂縫。他似乎帶著仇恨開始挑戰這對令人敬而遠之的校園情侶，打破了校園裡的權力關係。

預告中盧正義的一句：「我殺了人，我說我殺了人！」先是拉高了恐怖緊張的氛圍，接著李彩玟說的一句：「我無論如何都會揭穿！」再為這部劇鞏固了懸疑劇的地位。

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一、狗血三角戀

另外，預告片裡還暗藏了玄機，本是校園情侶的鄭哉怡和金俐晏疑似因為神秘轉學生姜遐的到來，面臨分手危機。更甚的是，鄭哉怡疑似轉頭和對立面的姜遐生出感情，沒想到校園懸疑劇還會出現狗血的三角戀。校園情侶的分手疑似間接導致學校的權力秩序面臨重大動盪，本來感情緊密的小團體難道就此反目成仇？這與姜遐有什麼關係？他身上的秘密到底是什麼？

二、大尺度畫面

除此之外，《名校的階梯》所釋出的預告片裡，短短的1分鐘不僅暗藏多處玄機，甚至還出現多次大尺度的畫面。年僅17、18歲的高校生竟駕駛價值破千萬的跑車上學、天天沉浸在燈紅酒綠的奢華泳池派對，甚至還陶醉在男歡女愛的溫柔鄉裡。更大尺度的是，別看一個個都是高貴的高校生，在無人察覺的角落裡，他們的手上卻沾滿了同學的血，甚至背負了同學的命。難道真的如鄭哉怡在預告片的一開始的自爆，她殺人了？接下來，她何去何從？那個死者又是誰？

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三、貼合劇情的製作

值得一提的是，這部劇是由曾參與執導《Start-Up》、《黑話律師》以及《還魂：光與影》的導演裴賢鎮與創作了《想停止的瞬間：About Time》的編劇秋惠美合作打造。此外，導演裴賢鎮為了讓這部劇的場景更為貼合劇情設定，他表示：「朝信高中以其無可挑戰的既定秩序為傲。我們精心設計了每一個場景，作為角色境遇的隱喻。老式建築代表了學校的驕傲和傳統，而階梯象徵著朝信高中的階級結構。」

四、開播日期

最後，《名校的階級》於6月7日（星期五）開播，讓我們一起期待它會帶給我們怎樣的驚喜吧！

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