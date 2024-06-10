談判專家影評｜劉青雲吳鎮宇繼《喜馬拉亞星》19年後再合作擦火花

改編電影已經不是新鮮的事，有些電影是會是比原作改編得好，但是，當然有些電影改編過後，寧願會選擇原裝版本，這也無可口非，但這也能夠讓觀眾在這個機會，尋回原作觀看，刻下也有一點的相比。是夜觀看這部由近期多產的邱禮濤自編自導的新作，改編自1998的荷里活電影，加入不同的素材，把《冇數講》（The Negotiator）以不同的形式於銀幕上再現。《談判專家》保留原作的故事架構，融入香港的特色，劉青雲與吳鎮宇再次合作，火花盡現。



《談判專家》故事講述卓文偉與謝家俊同是警方的談判員，可是，因為一次的意外，謝家俊沒有再擔任談判員，成為了一位社工，而卓文偉則繼續警察的工作。三年後，卓文偉的好友兼同僚張永嘉正在調查警方內部案件時被殺害，卓文偉被涉案其中，為了證明自己清白，他挾持內部調查組的李俊傑、他的助理Maggie、警方線人魯迪，以及他二十年來的亦師亦友羅Sir，而卓文偉亦只要求找謝家俊來談判，於是，他們便展開了一場談判，同時卓文偉要查出誰是陷害他的人…

《談判專家》故事講述卓文偉與謝家俊同是警方的談判員。（《談判專家》劇照）

《談判專家》保留原作的故事架構，融入香港的特色。（《談判專家》劇照）

雖然影片沒有很「嘩然」的觀感，但是整體的水準卻是四平八穩。（《談判專家》劇照）

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近年無論在不同規模與類型的香港電影，都會看到邱禮濤的名字於導演的欄位，無疑，他近年的確十分多產，2023年他已經有四部執導的作品，而大部份的作品均是以槍戰與動作場面為主，所以當知道由他來執導改編自《冇數講》的《談判專家》，或多或少也沒有驚訝，因為這個題材就是他擅長的類型，加上兩位主要的演員，都是跟他多次的合作，所以對於這次的改編，其實也會有多一點的信心與期待。

或者，暫且就不談對於電影的水準是如何，不如就先談這部電影的原作《冇數講》吧，這已經是二十六年前，1998年的作品，是美國導演F. Gary Gray第三部執導的電影，兩位主要演員分別是Samuel L. Jackson與Kevin Spacey，影片自從那時觀看過後，已經很少再重看這部作品，縱使對於電影的細節並不深刻，但是整體的故事大綱依然有一點的印象，該片長達140分鐘，兩個多小時的篇幅裡，結合鬥智鬥力，節奏緊湊的場面，緊張刺激。

今次由邱禮濤自編自導的《談判專家》，把《冇數講》的故事，從荷里活搬到香港的背景，同樣的電影結構和故事發展，配以邱禮導的個人風格，連場槍戰和飈車場面，既是保番原作內容，融入香港的特色和元素，難免兩者會作比較，但是導演跟兩位主要演員的再合作，這大概也是影片的噱頭。

《冇數講》是1998年的作品，是美國導演F. Gary Gray第三部執導的電影。（《冇數講》劇照）

由邱禮濤自編自導的《談判專家》，把《冇數講》的故事，從荷里活搬到香港的背景。（《冇數講》劇照）

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《談判專家》的主要故事情節發生在1996年的香港，從卓文傑的好友張永嘉被殺，被同僚陷害的前設，延伸至他與謝俊傑二人的談判過程，加上不少的槍戰場面，文戲的對白，明快緊張的節奏，不能否認這是近年邱禮濤的作品中，相對比較易於投入，和有追看性的一部作品。片中的人物設定中，雖然大致相若，但是，邱禮濤當中亦作出了一點的改動，這個改動呼應了影片的開始部份，從而令影片並不會只是搬字過紙般性的製作，觀看時也會有多一點的趣味性。

雖然影片沒有很「嘩然」的觀感，但是整體的水準卻是四平八穩，節奏的掌握恰當，在故事的創作上，邱禮濤選以黃家駒與李瀚祥去世當天，作為電影發生的日子，讓觀眾對於兩位離世的懷念，是邱禮濤在於電影創作上的一點心思。同時，他把片中吳鎮宇的角色設定為一位社工，邱禮濤透過影片，探討低下階層的生活問題，對他們的關懷，同時亦呼應著影片開始時的部份，

電影最令人期待的部份，莫過於是劉青雲與吳鎮宇繼韋家輝於2005年執導的《喜馬拉亞星》後，相隔十九年後的再次合作，他們的演出毋庸置疑，二人雖然並沒有很多的同場演出，但是他們各自在演出的部份，收放自如的演繹，既有水準，令人歎為觀止。片中其他參與的演員，表現同樣突出，苗僑偉、周文健、姜皓文、顏卓靈、楊偉倫等的演出恰到好處，影片開始出場的彭秀慧，迎合角色的設定，以較誇張的方式演出，突出了其角色的設定。

劉青雲與吳鎮宇繼韋家輝於2005年執導的《喜馬拉亞星》後，相隔十九年後的再次合作。（《喜馬拉亞星》劇照）

鄭中基亦有份演出《喜馬拉亞星》。（《喜馬拉亞星》劇照）

雖然珠玉在前，但是以整體的製作和故事的創作，《談判專家》可說是一部可觀之作，既是保留著原作《冇數講》的故事內容，導演邱禮濤加入了不少的香港元素，以及其個人的風格，扎實的結構，明快的節奏，迎合了改編過後呈現出的格調。除此以外，劉青雲與吳鎮宇的再次合作，為電影增添了噱頭，縱使影片仍會看到一些瑕疵，對白的生硬，亦是電影其中一個弊病，但是，電影的緊湊，加上槍戰與颷車的場面，無損影片整體的可觀性。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​