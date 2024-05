猿人爭霸戰猩凶帝國影評｜爛番茄新鮮度82%　好評如潮卻有一敗筆

《Planet of the Apes》是一部法國作家Pierre Boulle所創的科幻小說,後續被荷李活改編成系列電影成為了家喻戶曉的作品,第一部是1968年的同名電影,而現代多數影迷所記住的則是2014年的重啟版-《猿人爭霸戰》。



近期《猿人爭霸戰》系列也推出了第四部作品《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes),敘述主角凱撒死後約300年的世界,猿類文明在凱撒先前的帶領下已成為地球的主宰,而人類卻反退回了野蠻、原始的狀態。

重啟版的《猿人爭霸戰》故事中講述的是一個猿類征服地球的過程,猿類智力會大幅成長是因為化學家威爾羅德曼研發的藥物所致,最初威爾研發該藥物是為了去治癒阿茲海默症,但這種藥物不僅沒辦法治好阿茲海默症,還是導致人類滅亡的主因,後續也被稱作為「猿流感」。

而一開始藥物的試驗者為母黑猩猩「亮眼」,在他死後也將高智商、學習能力遺傳給了孩子,這位孩子便是整個《猿人爭霸戰》系列的主角「凱撒」。

這個系列會深得粉絲喜愛的原因就是它一集比一集好看,從最初講述凱撒帶領猿類崛起(第一集),到猿流感肆虐倖存人類與猿類的矛盾(第二集),再到猿類與人類的全面戰爭(第三集),每一集的評價都超越前作。

*在第三集中,猿流感發生突變,受感染的人類會失去語言能力,並逐漸退化成最原始的狀態。



本片在日前也已解禁評價,在爛番茄總計98則評論,達到82%的新鮮度,屬於大多好評,也證明這個系列即使在相隔了7年,且故事大翻新之後依舊能維持在極高的水準。

小編已看過此片,只能說82%絕對是貨真價實的,相比起凱撒這位天生就具備領袖氣質的主角,這次人猿方的諾亞以及人類方的諾娃都也都有著各自鮮明的個性,我也很喜歡導演在中間安排的那些發人省思的內容,更棒的是結尾的處理非常優秀,留給觀眾無限想像的同時也替續集鋪了路。

《猿人爭霸戰:猩凶帝國》獲得爛番茄新鮮度82%的好評。(截圖)

以下是其他影評給出的評論:

編劇Josh Friedman對於主題和人物的描寫非常的棒,使電影中的奇觀和大動作場面不會淪為空洞的陪襯,最終團隊創造出一部比一般爆谷片更驚人的作品。



新角色具有吸引力和魅力,無論他們是兩隻手還是四隻手,你都會想更多地了解他們。



儘管在場面、動作、角色塑造和情感方面,本片導演Wes Ball前作導演都弱了一些,但我認為本次的劇本中還是有一些顛覆性的想法,值得思考。



在繼承前三部曲卓越火炬的同時,它歡迎新觀眾進入一個充滿驚心動魄的原始冒險的新時代。



正如凱撒的追隨者所說:「猩猩,團結,力量大!」,如果有才華的創意人員繼續投入這個項目,那這個系列將繼續強大下去。



但本次的故事也不是好無缺陷,像是不少影評就抱怨片長太長(145 分鐘),且相比起超神的前作《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》(War for the Planet of the Apes)還是有著明顯的差距,另外一個被多人提到的點,那就是某位角色的故事背景、動機含糊不清,這邊小編就不劇透是誰了。

《猩球崛起:王國誕生》已於5月9日正式上映於香港,非常推薦喜歡這個系列的影迷去觀賞IMAX的版本,這樣才能充分享受到這個失落世界所帶來的震撼感。

