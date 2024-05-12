猿人爭霸戰猩凶帝國影評｜爛番茄新鮮度82%　好評如潮卻有一敗筆

《Planet of the Apes》是一部法國作家Pierre Boulle所創的科幻小說，後續被荷李活改編成系列電影成為了家喻戶曉的作品，第一部是1968年的同名電影，而現代多數影迷所記住的則是2014年的重啟版－《猿人爭霸戰》。



近期《猿人爭霸戰》系列也推出了第四部作品《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（Kingdom of the Planet of the Apes），敘述主角凱撒死後約300年的世界，猿類文明在凱撒先前的帶領下已成為地球的主宰，而人類卻反退回了野蠻、原始的狀態。

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重啟版的《猿人爭霸戰》故事中講述的是一個猿類征服地球的過程，猿類智力會大幅成長是因為化學家威爾羅德曼研發的藥物所致，最初威爾研發該藥物是為了去治癒阿茲海默症，但這種藥物不僅沒辦法治好阿茲海默症，還是導致人類滅亡的主因，後續也被稱作為「猿流感」。

而一開始藥物的試驗者為母黑猩猩「亮眼」，在他死後也將高智商、學習能力遺傳給了孩子，這位孩子便是整個《猿人爭霸戰》系列的主角「凱撒」。

這個系列會深得粉絲喜愛的原因就是它一集比一集好看，從最初講述凱撒帶領猿類崛起（第一集），到猿流感肆虐倖存人類與猿類的矛盾（第二集），再到猿類與人類的全面戰爭（第三集），每一集的評價都超越前作。

＊在第三集中，猿流感發生突變，受感染的人類會失去語言能力，並逐漸退化成最原始的狀態。



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本片在日前也已解禁評價，在爛番茄總計98則評論，達到82%的新鮮度，屬於大多好評，也證明這個系列即使在相隔了7年，且故事大翻新之後依舊能維持在極高的水準。

小編已看過此片，只能說82%絕對是貨真價實的，相比起凱撒這位天生就具備領袖氣質的主角，這次人猿方的諾亞以及人類方的諾娃都也都有著各自鮮明的個性，我也很喜歡導演在中間安排的那些發人省思的內容，更棒的是結尾的處理非常優秀，留給觀眾無限想像的同時也替續集鋪了路。

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》獲得爛番茄新鮮度82%的好評。（截圖）

以下是其他影評給出的評論：

編劇Josh Friedman對於主題和人物的描寫非常的棒，使電影中的奇觀和大動作場面不會淪為空洞的陪襯，最終團隊創造出一部比一般爆谷片更驚人的作品。



新角色具有吸引力和魅力，無論他們是兩隻手還是四隻手，你都會想更多地了解他們。



儘管在場面、動作、角色塑造和情感方面，本片導演Wes Ball前作導演都弱了一些，但我認為本次的劇本中還是有一些顛覆性的想法，值得思考。



在繼承前三部曲卓越火炬的同時，它歡迎新觀眾進入一個充滿驚心動魄的原始冒險的新時代。



正如凱撒的追隨者所說：「猩猩，團結，力量大！」，如果有才華的創意人員繼續投入這個項目，那這個系列將繼續強大下去。



但本次的故事也不是好無缺陷，像是不少影評就抱怨片長太長（145 分鐘），且相比起超神的前作《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》（War for the Planet of the Apes）還是有著明顯的差距，另外一個被多人提到的點，那就是某位角色的故事背景、動機含糊不清，這邊小編就不劇透是誰了。

《猩球崛起：王國誕生》已於5月9日正式上映於香港，非常推薦喜歡這個系列的影迷去觀賞IMAX的版本，這樣才能充分享受到這個失落世界所帶來的震撼感。

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