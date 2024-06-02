芙莉歐莎末日先鋒傳說影評｜爛番茄新鮮度90%「雷神」演技有驚喜

相較於前一集的故事旅程不過短短3天，《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）則一口氣延伸至18年，從幼小無知的芙莉歐莎自小被軍閥綁架走，歷經一連串折磨苦難之後才蛻變為女戰神，她是《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）那個沉默無法相信其他男人的孤獨英雄，想要維持初衷卻又始終遭受挫折，相較於孑然一身，失去妻子依靠的獨行俠「Mad Max」，芙莉歐莎更渴望獲得與他人的羈絆，即便她所擁有的只有傷害。



也許相較於前作，敘事較為龐雜，節奏拉得較長，但這在芙莉歐莎這樣的悲劇英雄面前，又是必要之事。

導演佐治米拿（George Miller）固然老當益壯，相隔30餘年之後重掌的《末日先鋒：戰甲飛車》，即便早就多年沒拍動作片，卻拍得熱血生猛，目睹亂世因而失去希望的「Mad Max」，在面對擁有堅定信念的芙莉歐莎而在心境中有所更改，芙莉歐莎同樣也開始相信他人，而到了《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》，大量反派的癲狂荒謬，在這裡更是掌握主要話權，身為一名嬌小女子的芙莉歐莎，注定在這裡無法坐擁該有的童年與青春，於是便無法擁有前作的酣暢淋漓，試圖傳達的反而是一種尾大不掉的鈍重感，從女孩成為女人，從自我陳述到沉默，到最後只能投注在大量的肢體語言顯露信念，這也是芙莉歐莎的轉變。

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除了「芙莉歐莎」這號角色本身的迷人面貌，為何要敘述她的源起？原本我以為是為了補足前作那些耐人尋味的空白段落，不過《芙莉歐莎》試圖讓我們了解為何她對綠洲的依賴、眷戀，她明明見慣生死卻又在伙伴歷經死劫時露出慌張神情，查理絲花朗（Charlize Theron）身為影后，短短幾個表情也能彰顯一切，但那畢竟是歷經風霜，年輕版的芙莉歐莎（安雅泰萊采兒／Anya Taylor-Joy飾演）又屬於另外一類，既有年輕人的桀敖不馴，但在從小便被消磨稚氣的前提下，只能透過那一雙大眼來傳達一切情感。

安雅泰萊采兒雖無法與查理絲花朗相比，但她至少詮釋出年輕時的「芙莉歐莎」該是什麼樣子，無論是對友情、愛情都會小心翼翼，就怕錯付他人，又懂得沉潛自身的憤怒，這一切光從安雅一個抬頭，一個眼神，我們就能理解她多年來的情感轉折，從無能為力到奮力一搏，「芙莉歐莎」的故事起源雖然紛雜，但在個人角色的營造上確實有所成。

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於是我們會知道，多年後的芙莉歐莎，為何會在早已衰竭的沙漠裡奮力怒吼尖叫，再也找不到原鄉綠洲，她宣洩多年來的隱忍，也能知道她在面臨可以依賴的麥斯，願意卸下心防讓彼此並肩作戰，芙莉歐莎之所以成為芙莉歐莎，也許不需要一部長達148分鐘的電影詳述，但至少能讓我們更著迷於這個角色。

不過相較之下，在電影裡擔綱兩大反派的男人們，則都各自具備著不同氣質，Hugh Keays-Byrne自從在1979年電影《衝鋒飛車隊》（Mad Max）詮釋「斷指老大」、《末日先鋒：戰甲飛車》演出「不死老喬」之後，因為已經離世，改由Lachy Hulme接替演出，雖然沒有Hugh Keays-Byrne那種不怒自威的暴君氛圍，但因為主要戲份不在他身上，已算是有不錯表現。

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倒是基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的癲狂梟雄狄門特斯（Dementus）值得讚賞，基斯咸士禾夫過去已在《賊眉賊眼大酒店》（Bad Times at the El Royale）、《蜘蛛頭監獄》（Spiderhead）飾演反派，這部電影精準抓住了他的孩子氣與瘋狂，隨手必備的玩具熊與他殘暴屠戮的性格成為對比，他向來不心軟只為滿足私慾，但一方面又讓人思考，到底是經歷過怎樣的痛苦，才讓他如此泯滅人性，當然了，不過我想也不需要再一部電影講述狄門特斯，這個角色的情感能量並沒有芙莉歐莎那麼巨大，這樣一部電影的篇幅已經很好。

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作為一部末世的搖滾交響樂，佐治米拿對於廢土世界的世界觀過度著迷，無論是對於戰車、汽油鎮，乃至於飛車幫的組織結構，都在有限的荒廢器材當中，打造出專屬於荒漠的繁盛風景，《芙莉歐莎》對於推翻神話的執迷，對於革命的渴望，依舊證明這系列故事歷經各種時代更迭卻也永遠不老，將滿80歲的佐治米拿受訪時仍說會拍更多系列電影，我想我已經開始期待了，老當益壯，依舊充滿野心的英雄故事，永遠都是經典。

《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》獲得影評人及觀眾一致好評，在爛番茄網站上奪得90%新鮮度及90%爆米花指數。（截圖）

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】