哥斯拉-1.0影評｜直指日本政府三大問題　小人物成救國關鍵？

《哥斯拉-1.0》（又譯《哥吉拉-1.0》）講述在日本二戰結束後面臨失敗，一群出身自敗軍的民間人士們面對突如其來的大戶島怪獸「哥斯拉」，而在他們早已上繳戰鬥機、潛水艇等武器給聯合國之後，如何藉由對抗神秘怪獸，實踐保家衛國的希望，只有勝利可以挽救失敗，讓《哥斯拉-1.0》藉由導演山崎貴之手，成為治癒戰敗者的創傷後壓力症候群。



《哥斯拉-1.0》作為系列作70周年的電影，完全遙相呼應1954年《哥斯拉》，同樣是戰敗國的軍隊們面對巨大怪獸，敷島浩一（神木隆之介 飾演）、野田健治（吉岡秀隆 飾演）以及橘宗作（青木崇高 飾演）也各自遙相呼應舊作的芹澤博士，同樣面臨過戰爭失利、有著心上人不敢給予承諾以及擁有致勝的科技關鍵，足以消滅一切的戰爭使人化整為零，僅是滿目瘡痍。

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哥斯拉原本設定是繼由核能污染後產生的巨大怪物，其後背景更是廣島、長崎投下的原子彈，以及美國試爆氫彈引發的第五福龍丸事件，更出現一段讓哥斯拉襲擊東京銀座的動作戲，放射獨有的熱線，直接讓人想起遽聞廣島、長崎遭受原子彈攻擊之後，天空遭受污染同樣下起黑雨，更同樣佈及東京，然則東京大轟炸同樣也讓這個繁華極盛的城市被重創，在戰爭劫後餘生，渴望生存，也成為市井小民的單純願望。

雖說導演山崎貴自從《永遠的三丁目》系列、《永遠的零》以來，並不迴避己身的右翼立場，也擅長用親情、友情以及愛情做溫情包裝，稀釋軍國主義的侵略歷史，但確實都很具備戲劇渲染力，更不忘沿襲前作《真·哥斯拉》（又譯《正宗哥吉拉》）直指政府的毫無作為，隱匿消息以及監控人民，最平凡渺小的小人物，才是拯救國家的關鍵。

而我卻頗為容易被這樣的畫面給打動，在戰爭結束後，生存在荒煙蔓草廢墟的戰敗士兵敷島，與獨自生存的堅強女性大石典子（濱邊美波 飾演）以及受託照顧的女兒組成有名無實的家庭，要說是愛，更像是相互陪伴，另有鄰居太田澄子（安藤櫻 飾演）以及水島四郎（山田裕貴 飾演）等人關照，整部電影最好看的仍是溫馨的文戲，這是在《永遠的三丁目》系列三部曲就擅長營造的情境，一無所有的窮困居民們如何相互照顧，充滿希望迎接璀璨的未來。

日本位處於多災多難的地震帶，更要面臨颱風、海嘯等各式各樣的天災，長年傳承下來的武士道磨練出寧死不屈的意志，不過《哥斯拉-1.0》卻在致敬舊作《哥斯拉1954》的當下，卻又給出全新的意義，「活著回來」、「你的戰爭結束了嗎？」只是生命原本就是一場戰爭，電影告訴我們，輸了或贏了都無所謂，活著就好。

活著就好。《哥斯拉-1.0》擺在現今年代，日圓貶值經濟下滑、安倍晉三遇刺，同樣位於徬徨的十字路口，電影最終是療癒與慰問，即便前方有巨大怪獸展現無止盡的破壞，我們活著就好，能陪伴身邊最愛的人就好，擁有最渺小的幸福就好。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】