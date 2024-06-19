海關戰線｜謝霆鋒動作戲親身上陣「吊到7層樓高」：撞到會出人命

港產片《海關戰線》為歌神張學友暌違8年重返大銀幕之作，更與人氣男神謝霆鋒合作；而謝霆鋒首次擔任電影的動作指導，他設計多場驚險萬的動作場面，有場貨櫃被吊到7層樓高的戲，他也二話不說親身上陣。



《海關戰線》18日公佈正式預告，可見到謝霆鋒打造的驚人動作場面，設計扣人心弦的大場面，只見不法份子為強取被扣押的軍火，和海關人員展開槍戰。

港產片《海關戰線》為歌神張學友暌違8年重返大銀幕之作。（《海關戰線》宣傳海報）

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而謝霆鋒與劇組說明該場戲的概念時，因為危險係數不低，他也因此便被罵了許久，笑說：

大家問我怎麼會想做這樣東西，你真的要自己來做嗎？

謝霆鋒首當電影動作指導，為《海關戰線》拍攝驚險動作場面。（《海關戰線》花絮）

謝霆鋒首當電影動作指導，為《海關戰線》拍攝驚險動作場面。（《海關戰線》花絮）

謝霆鋒表示，當天所有重量都是以噸來計算，不但有大型的貨櫃，下方還要加掛1台吉普車，更要被重型吊臂拉到7層樓高，他要在貨櫃上翻滾逃生，直言：

如果有人撞到這些東西，都是會骨折、會斷、會出人命

而拍攝當天竟還下雨，讓鐵皮貨櫃變得很濕滑，謝霆鋒要完成非常困難的動作，必須從高空中被吊成傾斜超過45度的貨櫃上，翻1個筋斗再跌出貨櫃；眾人在拍攝時連大氣都不敢多呼，所幸他成功展現靈活身手，從高空一路翻下來，順利完成拍攝。

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謝霆鋒王菲早前大方拖手放閃。（VCG）

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謝霆鋒也笑說：

我盡自己最大的努力做出最快捷的身手。

謝霆鋒也相當關心工作人員，直言：「要跟我一起上去的攝影師更緊張，他要拍我的臉，必須跟著我一起向下滑，還要好好抓住機器，不然攝影機就會直接砸在我的臉上了」，不難看出該場面的危險係數極高。

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圖為張栢芝為大仔Lucas慶祝15歲生日的照片。(張栢芝IG)

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