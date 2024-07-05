《魷魚遊戲2》播出時間曝光「上季客串男神」漏口風泄全球上架日

享譽全球的韓劇《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第二季）睽違3年多將於今年上架，第二季邀來比第一季更加豪華的卡司。韓媒在6月指出劇組已經在一連拍完二、三季，舉辦了煞科宴，目前官方尚未公布第二季確切公開日期。



主演之一的孔劉日前參加時尚活動，受訪時驚喜透露了上架日，全球劇迷將有望在今年聖誕節看到《魷魚遊戲2》。

孔劉日前驚喜透露《魷魚遊戲2》上架日（Instagram@gongyoo_official）

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根據韓媒報導，YouTube頻道「WWD KOREA」上傳了一段訪問孔劉的影片，影片中，孔劉在被問及即將上映的作品時表示：

我非常愉快地完成了《魷魚遊戲2》的拍攝。大概今年12月聖誕節時，全球觀眾可以同步觀賞。

此前，孔劉曾在《魷魚遊戲》第一季中以「打紙片男」驚喜客串，此次在第二季中，他將扮演更重要的角色。

《魷魚遊戲2》已正式結束拍攝（Instagram@squidgamenetflix）

Netflix早前在IG公開《魷魚遊戲2》的劇照（Instagram@squidgamenetflix）

《魷魚遊戲》第二季中，除了前作的陣容李政宰、孔劉、李炳憲、魏河俊（魏嘏雋）外，新加入的卡司有任時完、姜河那、李陣郁、朴圭瑛、趙柔理、梁東根、T.O.P等加入。《魷魚遊戲》劇情講述參與一場獎金高達456億韓元的生存遊戲的參賽者們，為成為最後的勝者而拼命挑戰賭上性命極限遊戲的故事。

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《魷魚遊戲》第二季劇照（IG@squidgamenetflix）

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