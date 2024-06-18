魷魚遊戲第二季第三季Netflix已拍完　播放模式有一改變引關注

2021年開播便大受歡迎的Netflix韓劇《魷魚遊戲》，不僅獲獎無數，更讓劇中主演群人氣再攀顛峰，世界各地都有《魷魚遊戲》的粉絲，許多人都在等待第二季的開播。



日前韓媒OSEN獨家報導《魷魚遊戲》第二、三季已拍攝完畢，並進一步透露集數與開播日期。

2021年開播便大受歡迎的Netflix韓劇《魷魚遊戲》，不僅獲獎無數，更讓劇中主演群人氣再攀顛峰。（IG@squidgamenetflix）

2021年開播便大受歡迎的Netflix韓劇《魷魚遊戲》，不僅獲獎無數，更讓劇中主演群人氣再攀顛峰。（IG@squidgamenetflix）

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《魷魚遊戲》第二季預告在去年已搶先釋出，除了有第一季主演李政宰、李炳憲、魏嘏雋、孔劉外，有許多新卡司加入：

包括任時完、姜河那、朴成勳、梁東根、朴珪瑛、曹柔理、康愛心、Heaven、李大衛、李陣郁、T.O.P（崔勝鉉）、盧載沅、元志安等人。



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據OSEN報導《魷魚遊戲》劇組於本月11日至12日在加平舉行了煞科派對，為期兩天一夜的慶功宴包括水上運動和燒烤等活動，讓大家慶祝拍攝完成並預祝影集成功。另外有內部人士向OSEN透露，《魷魚遊戲》確實第二季和第三季同時拍攝的，更準確的說法是拍攝了一個長篇故事，再分為第二季和第三季。

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《魷魚遊戲》第二季將由六集組成，第三季預計大約六到七集。跟 Netflix 的《黑暗榮耀》相似，在第一部和第二部之間有三個月的休息時間。因此，《魷魚遊戲》第二季和第三季之間的間隔預計會很短。《魷魚遊戲》第二季將在今年11月22日上架Netflix。

《魷魚遊戲》第二季將由六集組成，第三季預計大約六到七集。（《魷魚遊戲》劇照）

《魷魚遊戲》第二季將由六集組成，第三季預計大約六到七集。（《魷魚遊戲》劇照）

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