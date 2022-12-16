無間道20年｜監製莊澄追加兩場戲　「荷里活版刪走了是欠心思」

香港經典電影《無間道》踏入20周年，今個星期以4K版本重新上畫。電影能成為經典，背後其實經歷不少人的心血，其中監製莊澄先生就睇住電影由不被看好到票房大收、橫掃金像金馬，再殺入到荷里活。莊澄覺得《無間道》神奇之處正正在此︰「幾位幕後主創，當時事業都不太順意，是有種哀兵心理，劉偉強更覺得背水一戰，不成功便要轉行。」



莊澄先生身為《無間道》監製，見證住電影由被嫌棄到人人追捧的神奇。（葉志明 攝）

睇到第七、八個初剪版仍覺得精彩

身為監製，由劇本創作到開拍到剪輯，一直都在，到底由幾時開始才覺得這套電影非池中物？「我一直有睇初剪版，睇到去第七、八本，都仍然覺得好精彩，我咁熟套戲再睇都覺得厲害，是好驚喜。於是我同林生講（林建岳博士），呢套戲好厲害。我向來予人感覺是保守的，都講出這番話真是少有。」

莊澄回想《無間道》部戲本身就是坎坷，劇本去過多間公司都被拒，有次去到籌拍階段都被老問開口煞停。「很多老闆覺得部戲講心理，觀眾未必接受，好多人同麥兆輝講︰『同你熟先講，部戲冇乜理由拍到。』」直至劉德華看畢劇本好鍾意，主力推動要開拍，終於慢慢便成事。

當年華仔讓偉仔先揀角色，「可見他對劇本好有信心，演哪一個都冇問題。」莊澄說。（《無間道》劇照）

四大角色被嫌老氣

成功開拍，仲找來梁朝偉、劉德華、曾志偉、黃秋生做四大主要角色，陣容堪稱可一不可再，但竟然都有聲音。「有行家彈角色年紀不輕。」其實當時幾位都只是四字頭當紮年紀，最大的都是49歲的曾志偉。不過批評就是批評，要盡快處理免得成為宣傳時的絆腳石，於是莊澄想到一個說法︰「我轉用電影集齊四大影帝，將重點拉到演技上，不用再著眼於年齡。」成功將視線轉移。

兩大影帝，當年都是四十出頭，都已被嫌老？（《無間道》影片截圖）

劉德華好鍾意這部戲，更提議應該要找梁朝偉當對手。「他還讓偉仔先揀角色，可見他對劇本好有信心，演哪一個都冇問題。其實這部戲真的在絕處逢生，華仔當然都有官司在身，幾位幕後主創，當時事業都不太順意，是有種哀兵心理，劉偉強更覺得是背水一戰，不成功便要轉行。」

莊澄覺得當年幾位主創人物，事業上都不太順意，是有種哀兵心理作戰。（葉志明 攝）

天后介意戲份少

事實上開拍時，劉偉強都有建議莊澄客串一角，找他演尹志強，劉德華上司一角，但立即婉拒。「我不太懂演戲，怕在現場會浪費菲林，而且我在其他電影都有出過鏡，感覺興趣不大。最重要是，一部經典成為經典前，你永遠都不知它是經典，如果知道，我都會找位演技老師惡補一下。」

講到客串，戲中三位女演員鄭秀文、陳慧琳、蕭亞軒，樂壇上都貴為天后，但在戲中都只是配角甚至客串性質。一部未成經典的作品，要游說幾位天后客串一角，又是否一項艱鉅任務？「的確是有些聲音，其中有一位覺得戲份沒甚發揮，但當她慢慢對劇本理解，覺得自己個角色的重要時，就完全接受，亦見到其他演員班底這麼強勁，能參與其中都覺得榮幸。」

追加兩場戲起關鍵作用

莊澄曾經在一次分享會提及，初接觸劇本時，梁朝偉與劉德華只有兩場戲相遇有對白，分別是在警局想取回自己身份，以及在天台最後對決，但莊澄就覺得「重要的事要做三次」，於是便有了在音響鋪相遇一幕。話說得動人，但背後原來只是一場計算。「這只是一個講法，心底裡其實係見有兩位天王巨星在手，不要浪費，當然要撞多次啦！」於是莊澄便向導演建議，但當中一定要有技巧。「最差的方法就是用自己身份壓人，這樣只會令對方感到不快，所以才用到相遇三次這個道理。」

音響鋪見面一幕，是追加上去，但就埋下最好的伏線。(《無間道》劇照）

另外，電影開場，一幕在萬佛寺拍攝的「一將功成萬骨枯」，原來這亦是莊澄先生的建議。「當初劇本就只得陳冠希一個臥底加入警隊，但我覺得如果陳冠希入到去當不上管理層是冇用的，何不漁翁撒網式派人入去，於是便有了萬佛寺這場戲。」莊澄更欣賞提出這個改動後，編劇再發揮創意，成功鋪排了林家棟在當中。

正因為這個神來之筆，當電影去到馬田史高西斯手上拍成《無間道風雲》，就刪去這個安排，只派了麥迪文（Matt Damon）入警隊。莊澄︰「我不太滿意這個改動，雖然戲劇上係可以，但太理想化，缺乏點點心思。」

事實上馬田史高西斯多次提名奧斯卡金像獎最佳導演，最終在由里安納度出演男主角的《無間道風雲》奪得。（電影劇照）

《無間道》變全球通行證

《無間道》在成本回報上是數以億計，但莊澄覺得錢都不足以去形容這套戲的厲害，他用了兩個例子去說明︰「我去美國領事館取VISA時，對方問我做甚麼工作，我話電影，再問我拍過甚麼，我話你未必認識，但馬田史高西斯就將我們這部戲重拍還摘下奧斯卡最佳導演，對方立即答到《The Departed》，然後大家便閒聊了幾句，申請亦好順利。另一次是法國片《特攻闊少爺》男主角Tomer Sisley於2008年來港，我們有機會見面，而當他聽到我是《無間道》監製時，他立即向我單腳下跪行禮，足見電影的影響力。」