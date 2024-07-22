死侍與狼人｜15年前死侍首次登場卻淪爛片　漫畫作者曾懇求改劇本

Marvel大片《死侍與狼人》即將上映，目前已被預測將會大破許多紀錄，近期《死侍》漫畫原作作者Rob Liefeld也提到在15年前拍攝《變種特攻之狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine），當時就計畫讓漫畫的超人氣角色「死侍」登場，但他看過劇本後覺得不妥，意圖更改。



未料當時福斯影業旗下的劇組並未理會，電影上映後評價慘澹，甚至還主動致電給Rob Liefeld「我們搞砸死侍了，請幫我們改善」，相隔多年後才在賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的協助之下推出《死侍：不死現身》（Deadpool）。

《死侍》漫畫原作作者Rob Liefeld也提到在15年前拍攝《變種特攻之狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine），當時就計畫讓漫畫的超人氣角色「死侍」登場。（《變種特攻之狼人外傳》劇照）

Rob Liefeld看過劇本後覺得不妥，意圖更改。（《變種特攻之狼人外傳》劇照）

Rob Liefeld看過劇本後覺得不妥，意圖更改。（《變種特攻之狼人外傳》劇照）

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Rob Liefeld提到一開始成為《變種特攻之狼人外傳》顧問，原本相當開心，再加上2004年「死侍」漫畫曾讓主角提及自己與賴恩雷諾士長得很像，最後找賴恩雷諾士演出確實是神來一筆，但他發現電影竟讓Wade Wilson被反派「劍齒虎」（Sabretooth）殺死，並以「第11號武器」的身分復活，還被縫住嘴巴，讓他覺得這對「死侍」來說相當崩壞，甚至懇求福斯影業改變劇本，由於他不只是創作「死侍」，也對「死侍」最佳夥伴「機堡」（Cable）做出許多貢獻，也與《變種特攻》劇組關係良好，但最後仍無法決定此事。

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《變種特攻之狼人外傳》上映之後，因為評價不佳，導致劇組致電給他請他協助，未料因為電影成效不彰，所以「死侍」已被冷凍，是因為賴恩雷諾士積極推波助瀾，才能在較低成本的狀態下推出《死侍：不死現身》，但這次在他大力參與之下，打造出最原汁原味的「死侍」，果然大成功，迄今也終於推出新作《死侍與狼人》。

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