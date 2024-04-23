《死侍與狼人》新預告曝光　2大男神由戲外Sweet到戲內頻滲基情

Marvel電影宇宙年度超人氣爆點鉅作《死侍》（Deadpool）系列，正式回歸Marvel第3篇章《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），將於7月24日搶先在全美、在香港大銀幕震撼登場，香港22日晚上也公開了最新預告。



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曉治積曼與賴恩雷諾士2大「相愛相殺」動作巨星睽違15年後再度重磅同台；電影《死侍與狼人》22日發布最新海報及預告，從海報可見「指爪碰觸」挑逗又挑釁，頗有翻玩當年曉治積曼封爪作品《盧根》（Logan）的海報意味，前導預告更是帶領觀眾總回顧狼人24年來的重點畫面，也預告他將在死侍「一聲令下」張爪重出江湖。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

《死侍與狼人》睽違15年，繼2009年的《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine）後，死侍和狼人再度同台攜手出擊，而分別飾演主角的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及曉治積曼（Hugh Jackman），2人也至今維繫你來我往的深厚「互虧」交情；而預告片最後，曉治積曼在死侍「一聲令下」重出江湖，但死侍也不忘貧嘴回嗆：「當初封爪騙人眼淚，還是跟著自己復出吧」，把他們戲外「相愛相殺」的微妙關係巧妙延伸到戲內。

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執導《死侍與狼人》的荷李活票房大導桑里維（Shawn Levy），他與曉治積曼、賴恩雷諾士皆交情匪淺，他與前者早在2011年便合作賣座強片《鐵甲鋼拳》（Real Steel），與後者則從動作喜劇《爆機自由仁》（Free Guy）起，4年內連續合作3部大片；而3人互為舊識至交，終於因《死侍與狼人》組成鐵三角，令人期待高度默契擦出強大火花。

《死侍與狼人》最新海報公開。（Marvel提供）

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