死侍與狼人．專訪｜愛他多過老婆？賴恩雷諾士談與曉治積曼20年情

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、曉治積曼（Hugh Jackman）合體演出Marvel MCU漫威大片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine、又譯《死侍與金鋼狼》）全球跑透透，日前在首爾接受本報專訪。



2人曾分別於2016年、2017年相繼抵台宣傳，提到現在仍不時會聊起當年首映會的盛況，「真的是人山人海，很感謝你，有超多粉絲前來支持」，賴恩也搞笑表示「我8年前吃了臭豆腐，現在那味道還在我嘴裡」。

【相關圖輯】死侍與狼人｜5大賣點逐個數 兩大男神回歸能幫Marvel起死回生嗎?

點圖放大瀏覽：

+ 14

賴恩對台灣行印象深刻，當時還是「死侍」的全球宣傳首站，「除了首映會很棒之外，我也記得臭豆腐，其實不太好入口，但我完全不後悔，我經紀人還有目睹到我狼吞虎嚥的那一刻呢」。

曉治積曼也表示很想念台灣，「雖然這次沒去，但我們真的很希望台灣粉絲能享受我們的新片」。

賴恩與曉治積曼認識近20年，培養深厚情誼，甚至現在也住在同一個社區，這次同台演出，完全不需要培養化學效應，「我們本來就是很好的朋友，拍戲時，有時甚至不像是死侍與金鋼狼在對話，而是我們兩人私底下在聊天」。

曉治積曼則搞笑說「我其實早在6個月前先列出清單，禁止他做某些事，這樣我們才能合作」，賴恩在旁立刻大笑，強調跟曉治積曼的合作完全沒有壓力，不忘開玩笑表示，「只是這真的很難，畢竟被要求不能看著對方，很難培養化學效應啊」。

【相關圖輯】《死侍與狼人》新預告曝光 2大男神由戲外Sweet到戲內頻滲基情

《死侍與狼人》新預告曝光 2大男神由戲外Sweet到戲內頻滲基情。（《死侍與狼人》劇照）

點圖放大瀏覽：

+ 14

然則，賴恩也提到培養化學效應其實是自然而然的，「要嘛就是存在，要嘛就是不存在，所以合作得很有火花的時候，真的是很幸運，不過像我們本來關係就很好，自然而然就是有」。

而他也立刻提到曾與完全沒默契的人合作過，「像是……你知道我已經結婚了，我跟某個人結婚了」，暗示與曉治積曼的情誼更勝愛妻布蕾克萊弗莉（Blake Lively），隨後搞笑補充「希望布蕾克不要看到這段訪問」。

《死侍與狼人》將於7月24日上映。

【相關圖輯】《羅根》X-23童星暴風成長17歲變小美人 傳殺入MCU拍《死侍3》

【相關圖輯】《羅根》X-23童星暴風成長17歲變小美人 傳殺入MCU拍《死侍3》

點圖放大瀏覽：

+ 13

延伸閱讀：

獨／先後獲選「最性感男人」 死侍、金鋼狼表態了

林柏宏慘遭網友痛罵是渣男 現身親吐回應：太投入

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】