正港分局Netflix線上看｜10大劇情演員懶人包　林柏宏點解冇份？

不敢相信！正港小隊再次出任務！2023年現象級電影《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生劇集《正港分局》，8月22日Netflix全球獨家上架，原班人馬許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐強勢回歸，聯手打造前所未見的犯罪推理喜劇，



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《正港分局》劇情演員線上看1. 製作團隊

鬼家人衍生影集《正港分局》由金盞花大影業股份有限公司製作，監製金百倫攜手《鬼家人》導演程偉豪與《當男人戀愛時》導演殷振豪，金盞花出品＋雙豪合體，就是品質保證！



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《正港分局》劇情演員線上看2. 《正港分局》創作契機？

監製金百倫分享創作契機：「在《鬼家人》拍攝現場不斷感受到演員們的化學作用，一群看起來辦案能力兩光的警員，認真推理查案卻老是搞錯重點的畫面，讓主創團隊很有感覺，於是興起想要再延伸宇宙的念頭，陸續確認演員的想法與檔期，很幸運能在《鬼家人》宣傳期前，再次與大家合作拍攝。」



導演程偉豪則補充：「《鬼家人》當時拍攝到警局戲的時候，和監製百倫就覺得這群噗嚨共的正港小隊員，根本是一群超不靠譜的烏龍小隊，也太有趣，感覺很適合拍另一種荒唐喜劇。加上自身一直想嘗試犯罪喜劇，有懸疑的推理辦案，但不是認真嚴謹的那種。於是就有了《正港分局》的影集，也因此讓王淨飾演的角色在《鬼家人》後段埋下伏筆。」

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《正港分局》劇情演員線上看3. 林柏宏未回歸原因？

毛毛怎麼沒出演？林柏宏此次未回歸衍生影集的真正原因，導演程偉豪：「因在電影中毛毛已經透過吳明翰幫他完成心願，不但找到開車撞他的真兇、也和毛爸解開心結，才會化為光點離開，這是我們創作角色時所能想到對毛毛來說最圓滿的結局了，希望他毫無掛念地展開全新的人生！」

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《正港分局》劇情演員線上看4. 劇情設定

導演程偉豪也提及決定創作《正港分局》時，故事設定發生「在明翰出院後」，回到警隊時遇到新案件時，這群拐瓜劣棗的正港分分局小隊員如何緝拿兇手。王淨：「《正港分局》的所有台詞更荒謬、更無厘頭，最痛苦的時候莫非是要忍著不笑場，火藥味更濃，更透露在影集中和許光漢常常一見面就打架、互嗆對方，還會上演彼此怒吼場面！

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《正港分局》劇情演員線上看5. 許光漢

許光漢飾演吳明翰，鋼鐵直男警察，辦案是熱血衝動又積極，平常不修邊幅，講話直來直往，遇到有任何違背自己信念和邏輯時就以簡單粗暴的方式去對待。在電影《鬼家人》怕鬼又恐同，時常把「死GAY」掛在嘴邊，直到遇到毛毛才開始理解同志的世界，影中裸奔大跳蔡依林的〈舞孃〉尺度大開，可以說是「裸露擔當」！



許光漢開心表示：「儘管這是一部衍生的影集作品，但感覺更像是一個同學會，大家再次聚在一起，合作默契也都變得很好了！真的蠻開心可以再來一起玩。」他也透露吳明翰將在影集中展現更多不同的樣貌，「恥度」再升級，請妞妞們拭目以待！

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《正港分局》劇情演員線上看6. 王淨

王淨飾演林子晴，警局之花，一心只想擺脫花瓶標籤，是偵辦案件臥底行動的重要角色，為打探敵情造型百變，不管是化身捲髮孕婦，還是一句「跟你在一起這三年，我從來沒有到過啦」笑料百出。電影結局看似為背叛大家的「內鬼」，但實則只是想要為了幫被毒販害死的母親報仇，復仇後回歸分局！



王淨：「再次跟光漢、馬哥還有小花對戲的時候，比在《鬼家人》時更放鬆、更好玩了！雖然正港小隊員們看起來都兩光兩光的，但卻也給了一直以來流落街頭的林子晴一個歸屬！讓她決定加入大家一起辦案。」

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《正港分局》劇情演員線上看7. 馬念先

馬念先飾演張永康，正港分局刑偵隊隊長，吳明翰和林子晴的頂頭上司，分享自己是首次參演「從電影衍生成影集」的作品：「在拍攝《鬼家人》的時候，彼此都還很陌生，還好經過上次的合作，這次影集就變得很輕鬆也很開心，甚至大家變成了好朋友，而《正港分局》的故事也變得更有趣，真的是一次非常難得的工作經驗！」



馬念先飾演張永康，正港分局刑偵隊隊長，吳明翰和林子晴的頂頭上司。（《正港分局》劇照）

《正港分局》劇情演員線上看8. 陳彥佐

陳彥佐飾演羅偉倫，綽號小胖，吳明翰和林子晴的同事，正港分局的吃貨擔當，他興奮直言：「我永遠記得偉豪導演問我要不要回歸的時候，真的感動快哭！雖然我在《鬼家人》的時候也有哭，但我覺得這次完全是不一樣的心情，能夠再次與這麼棒的劇組合作，真的很想大喊『我怎麼能那麼幸福！』」



陳彥佐飾演羅偉倫，綽號小胖，吳明翰和林子晴的同事，正港分局的吃貨擔當。（《正港分局》劇照）

《正港分局》劇情演員線上看9. 傳遞給觀眾們的訊息

提及希望透過作品來傳遞給觀眾們的訊息，導演殷振豪：「在迷因文化爆炸的社群時代，不要遺忘了和朋友家人相愛相怨的時刻！」



《正港分局》劇情演員線上看10. 開播＋平台

鬼家人衍生影集《正港分局》8月22日，全部6集一次在Netflix全球獨家上線！



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