死侍與狼人更多內幕揭秘「超人」一口答應做狼人「他」如願成牌皇

《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）上映已一段時間，目前他在全球也已累積8.23億美元的票房，即將在這週突破10億大關，而因本片有大量驚喜客串，一直等到現在主演賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以及導演薛恩李維（Shawn Levy）才能在社群上感謝以及提到當初找他們回來時的有趣小故事。



「卡維爾狼」這個名號賴恩雷諾士取的！

賴恩雷諾士不只是本片主演，還同時身兼製片人的工作，有許多演員也都是因為賴恩雷諾士的關係才同意回歸客串的，而講到本片的最大驚喜之一「卡維爾狼」（Cavillerine），這個稱號也是賴恩雷諾士即興提出的。

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而雖然客串的時間不超過一分鐘，但亨利卡維爾（Henry Cavill）聽到要他飾演狼人變體時，他是「秒答應的」，因為他認為這將非常具有顛覆性，且是個相當棒的企劃。實際上，亨利卡維爾從以前就是狼人的熱門接班人，真心希望這不會是我們最後一次在MCU上看到他。

賴恩雷諾士讚嘆「幽靈刺客」是Marvel電影之父

導演薛恩說韋斯利史納斯（Wesley Snipes）回歸飾演「幽靈刺客」是賴恩雷諾士在電影開發初期就提出的想法。賴恩雷諾士認為，幽靈刺客從來沒有一個機會能跟觀眾好好告別，於是他主動聯繫了韋斯利，並明確向他表明這次的客串並不是個玩笑，這是對於這個標誌性角色的尊重。稍早，賴恩雷諾士也在個人X上發文感謝韋斯利，提到：「如果沒有《幽靈刺客》開創這個市場，那就沒有現在的Fox Marvel或Marvel電影宇宙，他是所有Marvel電影之父。」

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＊或許新觀眾會對他感到陌生，但你知道嗎？《幽靈刺客》（1998）可說是現今所有Marvel電影的始祖，它也是第一部「大製作」的Marvel電影，在當時1998年就投資了4,000萬美元進行製作，最終票房達到1.31億美元，沒有它的成功，可能也不會有後續更多的Marvel超級英雄片。

韋斯利史納斯（Wesley Snipes）回歸飾演「幽靈刺客」是賴恩雷諾士在電影開發初期就提出的想法。（《幽靈刺客》電影劇照）

10年的努力，卓寧泰坦終於如願成為「牌皇」

賴恩雷諾士提到，卓寧泰坦（Channing Tatum）就是天生來扮演「牌皇」（Gambit）這個角色的，他從以前到現在花了十年的時間來將原作漫畫中的「雷米勒博」（牌皇本名）搬到大銀幕上，可以說雷米的靈魂早已融入到他體內。而卓寧泰坦也被賴恩雷諾士譽為是整個影業最偉大、最勤奮、最善良的人之一，透過這樣的客串方式讓從未拍成的《Gambit》復活是完美且必要的。

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導演薛恩則說，十年來卓寧泰坦每天都希望能飾演這個角色，以前在談論《Gambit》這部電影時，他也曾與卓寧泰坦會面過，當時他是討論執導這部電影的25名導演人選之一，可惜最終這部片從未真正誕生過。在拍攝《死侍與狼人》時，卓寧泰坦自行加入了許多卡津口音和法國風進入該名角色中，真的是已經將該角色玩得爐火純青的狀態了！

卓寧泰坦自行加入了許多卡津口音和法國風進入該名角色中，真的是已經將該角色玩得爐火純青的狀態了！（《死侍與狼人》劇照）

賓艾佛力的夜魔俠曾出現在客串大名單中

我們都知道珍妮花嘉納（Jennifer Garner）客串飾演「黑天使」（Elektra）一角，而電影裡也提到「夜魔俠」已被Cassandra Nova殺害，所以才沒出現。賴恩雷諾士特別感謝珍妮佛，他認為珍妮佛是位極度專業的演員，演什麼像什麼，曾經兩人就已合作過《超時空亞當計劃》（The Adam Project），且在那麼亮眼的才華之下也無法掩蓋珍妮佛和藹的人性。

賴恩雷諾士特別感謝珍妮佛，他認為珍妮佛是位極度專業的演員，演什麼像什麼。（《死侍與狼人》劇照）

這裡補充一個小知識，珍妮花嘉納是賓艾佛力（Ben Affleck）的前妻，所以導演也有明確提到很多關於夜魔俠（Daredevil）或現實中的梗都是有經過本人同意的，如果珍妮佛覺得這些台詞不好笑，那就絕不會出現在電影中。另外小班飾演的夜魔俠起初是有在一份 70 個Marvel角色大名單中的，但在開始寫對白之後，他就不包含在其中了，也從未達到要連絡他本人或提供合約、片酬的狀態，不過在片尾畫面的使用，團隊是有與影片裡致敬的每個人取得聯繫的。

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這些角色是變體而非請回原本的演員

導演提到來到MCU中完全可以無限制的使用這些角色，但這也意味著你要非常自律，因為客串用的多不一定是好事，客串角色也必須要符合電影劇情，如果亂用反而會讓觀眾的注意力跑掉。舉例來說，「火人」是非常早就確定的，因為「霹靂火」會出現在角色裡，所以需要另一個能反制火焰的角色。



另外，如果你有注意到，「紅坦克」（Juggernaut）並非由原本的Vinnie Jones飾演，因為製作團隊認為客串已經夠多了，所以他們選擇讓其它演員來飾演他，類似於紅坦克的變體，而此次是由Aaron Reed飾演，他就是在《爆機自由仁》（Free Guy）飾演「杜館長」的那位。

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