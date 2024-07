死侍與狼人｜中國票房力有不逮　大陸接受「Marvel耶穌」救市嗎？

7月26日,Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)全球上映。號稱「Marvel救世主」的死侍總算讓Marvel支棱一次。北美上映首週末2.05億美元票房、全球開畫4.383億美元,創造R級片歷史紀錄。「Marvel電影宇宙」也在全球範圍內突破了300億美元票房大關。但與之形成鮮明對比的,是影片在中國內地市場的遇冷。



上映首日票房不及上映11天的《抓娃娃》,上映1天又10個小時後破億捷報才姍姍來遲。首週末三日票房不足2億(人民幣、下同)。貓眼專業版給出的預測,總票房不足4億。死侍再強,內地票房也不響;狼人身材保持再好,也追不上《盧根》(Logan)的票房。Marvel在中國,還有回春可能嗎?

2017年,狼人在《盧根》中迎來結局,英雄遲暮、壯烈赴死。(《盧根》劇照)

內地不接受Marvel救市

論賣相,《死侍與狼人》佔盡優勢。2017年,狼人在《盧根》中迎來結局,英雄遲暮、壯烈赴死。演員曉治積曼(Hugh Jackman)當時宣佈不再飾演「狼人」一角,影片在全球狂攬6.14億美元,其中中國內地票房就高達7.30億人民幣。



2022年,「死侍」扮演者賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)官宣,曉治積曼將以「狼人」(Wolverine)的身份回歸Marvel宇宙,在《死侍》系列重新登場。這也是「死侍」和「狼人」這對冤家自2009年電影《變種特攻之狼人外傳》(X-Men Origins: Wolverine)後時隔15年再度合體。

兩位人氣角色同框,對當前疲軟的Marvel來說,無疑是最好的「回春藥」。

「死侍」和「狼人」這對冤家自2009年電影《變種特攻之狼人外傳》(X-Men Origins: Wolverine)後時隔15年再度合體。(《死侍與狼人》劇照)

當年消息一出,遍佈全球熱搜榜。《死侍與狼人》先導預告片刷新發佈首日觀看量歷史紀錄。大東家迪士尼也是用足了勁。



時間上,爭取到中國內地與北美同步上映,零時差引進。尺度上,不同於《死侍2》(Deadpool 2)裝模作樣的PG-13,這次最大限度保留了R級內容,僅減少了一些血腥特寫鏡頭和過於無下限的惡俗單詞。

光電影開場死侍刨盧根之墓,「褻瀆」屍骨大開殺戒那一連串鏡頭,地獄程度就值得回家狂敲電子木魚。死侍和狼人都有無限再生的能力,這給了影片得天獨厚的創作優勢——既然互相都打不死,那就都往死裡打。

動作戲無限放飛自我,兩人一言不合就兩肋插刀,在本田奧德賽裡徹夜互捅,在逼仄的日產車空間內進行血液交換,直到第二天清晨氣喘吁吁、精疲力盡。這分明是用床戲方式拍動作戲!反正有R級蔽體,怎麼亂來都可以。

曉治積曼以「狼人」的身份回歸Marvel宇宙。(IG@thehughjackman)

死侍的「嘴炮」屬性也是另一個少兒不宜的重災區,臺詞消音不斷。死侍可以打破第四面牆,梗密度極高。調侃已經被收購的老東家20世紀福斯,對「小甜甜」迪士尼也不嘴下留情;在常規劇情出現時吐槽Marvel套路,把戲裡戲外的人氣角色掛在嘴上胡侃;從年度競品《末日先鋒:戰甲飛車》(Mad Max: Fury Road)、《壞蛋獎門人》(Despicable Me),到經典影史致敬,沒有死侍「嘴炮」射擊不到的地方。



全片最佳梗當屬基斯伊雲斯(Chris Evans)。從天而降的Marvel蹲,人人敬仰的「美隊」華麗登場,一放大招——「霹靂火」Johnny,竟然是你!全場爆笑,這是Marvel粉(或Marvel黑)才能理解的演員梗。

有版權勢力雄厚的迪士尼撐腰,加上多元宇宙設定,《死侍》堪稱升級版「IP嘉年華」。不同宇宙線的盧根、死侍就足以眼花繚亂,還有賺足眼淚的復仇者聯盟、變種特攻,老版神奇四俠、刀鋒戰士、Elektra,以及一直停留在傳聞、這次終於成真的卓寧泰坦(Channing Tatum)版牌皇(Gambit)。



能把彩蛋拍到極致,也是一種能力。無處不在的致敬,時隔十幾年甚至幾十年的熟悉角色再次登場,尤其片尾走字幕時放的初版《變種特攻》片花,疊加了時間濾鏡的回憶殺,誰受得了啊!

「刀鋒戰士」由Wesley Snipes飾演。(《刀鋒戰士》劇照)

這是《死侍》系列受歡迎的原因,它能超脫於Marvel電影的既定風格,在R級領域大膽開炮,合理利用版權吐槽。



但這也同樣是它的缺點。假設你是一位純路人觀眾,對好萊塢超級英雄的知識儲備有限,不瞭解角色版本反覆運算,甚至分不清DC和Marvel。那《死侍和狼人》不只是不友善了,簡直就是在挑戰你的承受力。

當你還沒反應過來亨利卡維爾(Henry Cavill)為什麼出現,他就一閃而過了。你沒聽說過神聖時間線,只知道《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)Iron Man死了。不明白狼人為什麼穿著黃色戰衣,不理解美國隊長什麼時候變成了「葫蘆娃」。最令人無法忍受的是,全場哄堂大笑的時候,你找不到笑點在哪裡。



這是一部完全粉絲向、情懷向的電影,沒有技巧全是彩蛋。要是單從劇作角度看,基本就沒什麼故事可言。兩個中年大叔為了拯救自己的時間線大鬧虛空,經歷俗套的「最後一分鐘救援」,在意料之內迎來主角都能活下來的圓滿結局。

情懷是值錢的、有效的,《死侍與狼人》這次成功打透了粉絲群體,北美首週末票房成績就是證明。但這樣的「世紀合體」還能奏效多少次?

「超人」亨利卡維爾(Henry Cavill)亦有份客串。(《超人》劇照)

超級英雄的中年危機

Marvel越來越焦慮了。自MCU 「無限傳奇」落幕後,「多元宇宙階段」沒有幾個像樣的片子。前期還有劇集《洛基》(Loki)、《溫黛與幻視》(WandaVision)延續榮光,後期的《永恆族》(Eternals)、《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse)、《The Marvels》、《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)、《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)……表現都一塌糊塗。唯一在電影市場表現亮眼的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),是因為打出了「三蟲合體」旗號,跟《死侍與狼人》一樣,沒什麼亮眼劇情,全靠情懷驅動。

Marvel前期還有劇集《洛基》、《溫黛與幻視》延續榮光。(《溫黛與幻視》劇照)

事不過三,但同樣的招式,Marvel還準備繼續用下去。近日,Marvel在美國聖地牙哥動漫展覽會(SDCC)上官宣,「Iron Man」扮演者羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)將以新身份末日博士(Doctor Doom)回歸Marvel,成為《復仇者聯盟:毀滅日》(Avengers: Doomsday)的大反派。

羅拔唐尼回歸MCU,飾演超級反派「Doctor Doom」。(視覺中國)

原定的反派是時間變異管理局(TVA)幕後主使「征服者康」,但去年底其扮演者陷入負面醜聞。不難猜到,唐尼的這次出山是幫忙收拾殘局。

這個消息在微博熱搜上掛了一天,但粉絲們觀感很複雜。期待是肯定的,當年Iron Man在終局之戰犧牲,「愛你三千遍」響徹Marvel宇宙,粉絲自然是期盼「紅人NO.1」的歸來。

當年Iron Man在終局之戰犧牲,「愛你三千遍」響徹Marvel宇宙。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

但裡頭又會夾帶著點失望。這就跟狼人一樣,以「最後一部戲」的噱頭壯烈離場、賺足眼淚,隔幾年又換個皮子重來,那之前聲勢浩大的告別又意義何在。

誰都知道賣情懷不是長久之計,但目前的Marvel確實已經拿不出新招了。

以2008年《鐵甲奇俠》(Iron Man)為起點,到如今的《死侍與狼人》,16年過去,Marvel電影宇宙計畫也進行到了第五階段。眼看著《神奇四俠》新陣容公佈,第六階段也即將開啟。



把大象裝進冰箱也就三步,六個階段對於趕潮流的路人觀眾來說是不是有點過於繁瑣了?

這是系列電影的通病,前期鋪墊越來越多,後期基本盤只會越來越窄。神盾局局長Samuel L. Jackson年底都76歲古來稀了,Marvel也是時候正視超級英雄的票房中年危機。

神盾局局長「Samuel L. Jackson」年底就76歲了。(《復仇者聯盟》劇照)

從中國市場來看,票房的萎靡不振和市場水位不高有關。去年內地電影的暑期檔總票房是206.2億,佔據票房大部頭的《孤注一擲》和《消失的她》都是35億級別的作品。《封神》和《八角籠中》加起來也能賣將近50億。這四部電影就已經遠遠超越今年暑期檔目前的票房總和。所以說《死侍與狼人》此次的內地票房受阻,完全是情理之中。



再看同期上映的《異人之下》和《藍色監獄-EPIOSODE 凪》,一部中國漫畫改編電影,一部日本動漫劇場版,成績都還不如《死侍與狼人》。賣不過沈馬組合的《抓娃娃》,太正常不過了。

《藍色監獄-EPIOSODE 凪》成績不如《死侍與狼人》。(《藍色監獄-EPIOSODE 凪》海報)

短期來看,《死侍與狼人》仍然有機會成為內地市場之外的Marvel救世主。其他R級電影也可以效仿DC的《JOKER小丑》進行環大陸上映,一樣叫好又叫座。但如果Marvel未來想在第六階段收個好尾,尤其是對《復仇者聯盟》這樣體量的超級大片來說,中國這個大票倉仍然是無論如何都得拿下的。

Marvel其他R級電影也可以效仿DC的《JOKER小丑》進行環大陸上映,一樣叫好又叫座。(《JOKER小丑》劇照)

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】