死侍與狼人｜爛番茄81%獲影評人一致讚好　繼雷神3後最搞笑英雄片

《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）已於香港正式上映，不曉得影迷們有沒有去戲院觀賞一番呢？若你還在猶豫那可以先觀看本篇關於此片的評價，不過小編本人是非常推薦的啦！



《死侍與狼人》爛番茄開盤81%新鮮度持續上漲中

《死侍與狼人》在外國的影評匯整評價裡取得81%的爛番茄新鮮度，Metacritic為54分，好評居多，當然了這只是初期分數，目前看來還有上升的趨勢。就死侍本人所說，他是否真的成為「Marvel耶穌」？可能還要看票房的成績才能斷定了。

《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）已於香港正式上映。（《死侍與狼人》劇照）

《死侍與狼人》好評居多。（《死侍與狼人》劇照）

《死侍與狼人》好評居多。（《死侍與狼人》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《死侍與狼人》劇照👇👇👇

+ 14

以下簡單截取幾則影評人對《死侍與狼人》的評價：

《死侍與狼人》是我這些年來看過的最有趣的Marvel電影之一。除了搞笑、令人滿意的動作和暴力鏡頭之外，許多橋段也是粉絲等待多年的，觀影過程時刻充滿滿足感！



無論你是老的還是新的粉絲，《死侍與狼人》都能滿足你。



《死侍與狼人》是自《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）以來我看過的最有趣的Marvel電影。



曉治積曼與「X-23」Dafne Keen合照（IG@thehughjackman）

【圖輯】點圖放大看更多曉治積曼近照👇👇👇

+ 18

《死侍與狼人》沒有成為Marvel宇宙的救世主，但也不是最近一系列失敗例子中的其中一個。



這是一封寫給漫畫電影的 R 級情書，一種急需的、未經審查的腎上腺素直接射入Marvel的心臟，有可能使它起死回生。這是純粹的、當之無愧的粉絲服務，也是一部必看的大片！



這部電影中的打鬥動作是Marvel迄今為止最好的作品之一。其殘忍程度是無與倫比的，與他們之前所拍攝的任何作品都不同。幽默不停，甚至讓你沒有時間恢復。



《死侍與狼人》見證了多重宇宙的碰撞，粉絲們期待已久的重聚，同時也成為了最好的Marvel電影之一。



「X-23」Dafne Keen性感現身《死侍與狼人》首映禮。（Reuters）

【圖輯】點圖放大看更多「X-23」Dafne Keen近照👇👇👇

+ 4

這部電影很有趣，但即使它把每個笑話都拋給你。遺憾的是，《死侍》進入Marvel宇宙後卻迎來了乏善可陳的反派和不穩定的視覺特效。



《死侍與狼人》是一場血腥、動感十足的客串盛宴，一切都包裹在一封寫給Marvel粉絲的溫馨情書裡。所有有趣的漫畫參考、彩蛋和客串都使這部續集成為自《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）以來最精彩的Marvel電影。



《死侍與狼人》獲得爛番茄81%新鮮度的好評。（截圖）

延伸閱讀：

網傳 Lisa 插足別人感情？眼尖網友發現影片「疑點」：案情不單純！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】