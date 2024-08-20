兩大激靚鬼后世紀大和解　戲中為爭獎大打出手：愛恨在一線之間

上映第二周《鬼才之道》全台票房已近3000萬台幣，顛覆以往觀眾對於喜劇電影的既定印象。日前更加入「雙鬼后」張榕容與姚以緹勤跑高雄戲院活動，兩人台上「世紀大和解」引起全場歡呼！



張榕容與姚以緹在《鬼才之道》中為爭奪「最佳女鬼」頭銜大打出手，姚以緹笑說：「愛恨就在一線之間。」坦言因角色很需要找到認同感，才會努力地想向鬼界前輩張榕容證明自己的能力，對此張榕容回應：「我覺得我一直都是愛妳的，只是可能沒有表達出來才讓妳誤會了，我都有在看！」

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兩人現場相擁和解獲如雷掌聲。導演徐漢強也透露首次和姚以緹合作的心得：「雖然這次她的戲分相對其他五位演員少了一些，但她每一次的出場都讓人印象深刻，是把這麼短暫篇幅的角色，給演活了的一位演員。」

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另外一位令眾人印象深刻的還有陳柏霖在片中飾演的90年代偶像歌手Makoto，由他親自演唱的經典歌曲〈愛的視線〉因太過洗腦，網路上還出現hashtag「陳柏霖好煩」的風潮，讓百白笑稱他是「煩躁系歌手」引全場大笑。

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陳柏霖分享自己和導演徐漢強及監製陳怡樺認識多年才終於合作， 監製陳怡樺說：「柏霖的優點不只有帥，因為他太帥，所以我們要讓他的帥更有得發揮才有了Makoto這個角色。」讓他在劇本尚未完成時便決定參與演出。

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