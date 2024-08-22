許光漢無路可走輪盤賭Disney+｜睇前必知7件事　200億獎金點翻倍?

【無路可走：輪盤賭／Disney+】許光漢首部韓劇！趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅等主演的韓劇《無路可走：輪盤賭》，講述連環性侵犯「金國浩」在服刑13年後被假釋出獄，對此感到憤怒的蒙面男子，祭出「200億韓元」的懸賞金，給任何能找到並殺死這個惡名昭彰罪犯的人。



隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警以求生存，妞編輯特別整理「韓劇《無路可走：輪盤賭》7大看前須知」！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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韓劇《無路可走：輪盤賭》看前須知1. 蒙面男子？

在名為「蒙面男子」的個人頻道上，上傳透過旋轉輪盤，來決定行為和獎勵的遊戲節目，他向大眾發起「匿名殺人委託」，IP追蹤結果他以東歐和巴基斯塔為基礎，不斷變更位置！

韓劇《無路可走：輪盤賭》看前須知2. 進行方式？

進行的方式共有四個步驟，以「輪轉盤」為工具，在「選定目標」後，就會「轉動輪盤」，並決定要「做的事」以及「獎金報酬」！

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韓劇《無路可走：輪盤賭》看前須知3. 部位和手法？

部位和手法都極其慘忍，像是割下耳朵、割下舌頭、切斷腳踝、折斷手臂、切掉阿基里斯腱、溺死等！

韓劇《無路可走：輪盤賭》看前須知4. 不能自己動手？

想要得到懸賞金的條件，就是必須滿足「部位和手法」，不過有一個備註，就是如果是「自己動手就無效」！

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韓劇《無路可走：輪盤賭》看前須知5. 賭注金額？

賭注金額從基本盤1億、5億、10億、15億、20億、25億，最高上看「200億韓元」！

韓劇《無路可走：輪盤賭》看前須知6. 目標都是犯下惡行？

第一集以「尹暢才」揭開輪轉盤的懸賞金，之後進入關鍵人物「金國浩」，可以得知兩人都犯下惡行，而且不知悔改！

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韓劇《無路可走：輪盤賭》看前須知7. 翻倍獎金？

「只要殺了金國浩，我就會給那個人200億元！」金國浩如果「自殺」的話，200億懸賞金在下一局就是兩倍，是要賭他會不會對自己下手！

以上就是「韓劇《無路可走：輪盤賭》7大看前須知」，究竟蒙面男子是誰？大筆獎金又是從何而來？輪轉盤上的懸賞目標？7月31日起「Disney+」每週三同步上線兩集！

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