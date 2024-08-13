Netflix重製版《海賊王》動畫細節公開幕後陣容華麗　東海篇重啟

由尾田榮一郎創作的人氣漫畫《海賊王（航海王）》（ONE PIECE）目前已邁入「最終章」，雖說距離正式完結還有一段時間，但仍讓許多粉絲不捨。不過動畫這邊卻在去年底捎來好消息，那就是 WIT Studio 將與 Netflix 聯手製作重製版《海賊王》動畫，並會從最初的「東海篇」開始講起！



重製版《海賊王》動畫細節首度曝光

重製版《海賊王》動畫概念藝術圖 （@eiichiro_staff）

而在去年底公開製作以及一張宣傳圖之後，官方已沉寂一段時間，直到今日的「ONE PIECE DAY ’24」（海賊王日）才公佈其最新資訊，包含製作細節以及團隊資訊：

Netflix重製版《海賊王》動畫細節（x@Eiichiro_Staff）

導演－《進擊的巨人》肥塚正史

副導演－《咒術迴戰第 15 集監督》阿部英明

劇本統籌－《國王排名》岸本卓

角色設計師／首席動畫總監－淺野恭司、本多孝敏

生物設計師／概念藝術師－梶野靖弘

道具設計師－田口愛梨

動作動畫師- 今泉健、福田周平

藝術總監－黑田友範

動畫製作- WIT Studio



大量重製版《海賊王》動畫概念藝術圖

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重製版《海賊王》動畫何時會推出？

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可以發現，WIT Studio 真的非常用心在製作重製版《海賊王》動畫，不過它究竟何時才會推出，目前官方也沒公告，可能還需要再等待一段時間才能有消息了。

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