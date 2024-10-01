內地四大85後小花分析　楊冪劉詩詩力求轉型「她」今年跑出封視后

在早前落幕的第34屆「飛天獎」頒獎典禮上，趙麗穎憑藉《風吹半夏》拿下優秀女演員獎。首提即中，意料之外，也是情理之中。



加上八月份她剛憑《第二十條》拿到百花獎「最佳女配」，電影、電視劇兩條賽道在今年同時開花結果，實屬不易，可喜可賀。趙麗穎拿獎當晚，「85花格局」也衝上熱搜高位。

85花，特指1985年後出生的一批人氣女演員，其中又以趙麗穎、楊冪、劉詩詩、唐嫣為代表。楊穎、倪妮、劉亦菲也習慣性被劃入這個範圍。



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四位代表人物趕上了網絡流量的第一波熱潮，吃到了古偶全盛時代的紅利。但乘古偶之風而起，卻很難再從氣流中離開。隨著90後甚至00後小花崛起，85花過去幾年一直在尋求轉變。



楊冪在流量鼎盛之時，嘗試涉足電影圈，屢屢出擊但都效果平平。喜劇懸疑科幻動作，嘗試了個遍，卻始終找不準定位，歸來還是古偶。但舒適區也不舒適了，今年《狐妖小紅娘·月紅篇》成績並不理想。

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唯一可堪欣慰的是，在張黎導演的《哈爾濱一九四四》的結尾部分，楊冪展示了可以駕馭正劇的能力。但這能力仍需開發、加固。劉詩詩和楊冪幾乎步調一致，仙俠起家、宮鬥發家，前期順風順水，後期搖擺不定。去年重新整頓發力，連拍兩部古偶，《一念關山》成績不錯，《掌心》效果尚待檢驗。

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在《仙劍》三花裡，唐嫣路走得最偏，古裝仙俠急轉彎到都市偶像，傻白甜烙印難去，有些審美疲勞。直到今年《繁花》徹底改頭換面，演技上了臺階，飛天、白玉蘭均有提名。但《繁花》可遇不可求，接下來她又有一部古偶《念無雙》待播。

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相比之下，草根出身的趙麗穎起步是最晚的，但靠著腳踏實地、穩紮穩打，實現了後來居上。飛天獎之前，她已經在白玉蘭獎上有過三次提名。趙麗穎戲路的正確轉型是她能夠超越同輩人的關鍵。

《風吹半夏》和《第二十條》都是現實題材，她能夠徹底拋開古偶的表演方式，突破外形包袱，深潛到作品中打磨角色。像之前《知否知否應是紅肥綠瘦》證明了她在正劇中的潛質，犯罪懸疑題材的《誰是兇手》和現代改編版秋菊打官司的《幸福到萬家》，都提升了她的演技。

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今年終於拿下重量級獎項，打破了「85花有市場沒獎項」的僵局。待映列表裡的《浴火之路》、《向陽·花》都是現實題材電影，還有可能跟張藝謀二度合作主演電視劇《主角》，角色類型多樣、富有挑戰性。

85花轉型，趙麗穎身位領先。不過也要看到，跟前輩周迅、蔣雯麗同齡時比，她的表演能力還是差了一截。而同樣以電視劇為主業，殷桃、海清、孫儷都奉獻過多個沉潛生活、撼動人心的經典形象，趙麗穎還需要加倍努力。

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85花是不同世際演員中外形條件和市場機遇最好的一群人。現在她們都到了必須調改戲路的年齡。飛天獎不會是趙麗穎的終點，其他人也有機會。

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